В частности, речь идет о туристах из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что этим летом Украину посетили более 40 тысяч туристов из арабских стран Персидского залива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга об актуальных вопросах внешней политики Украины.

Глава МИД отметил, что в этом году в Украине наблюдается значительное увеличение иностранных туристов из арабских стран Персидского залива - из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

"По нашим подсчетам, только этим летом Киев, Одессу, Львов и Буковель посетили более 40 тысяч туристов из стран затоки. Теперь мы работаем над тем, чтобы в следующем году они вернулись снова к нам, и чтобы привезли с собой новых туристов", - сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что в прошлом году Украина отменила визовые требования для этих стран.

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"Украинские дипломаты в этих странах работали для того, чтобы открыть целый ряд прямых рейсов и лоукостов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы не только арабские авиакомпании, но и украинские авиакомпании активно работали на этих рынках и еще больше возили туристов как арабских к нам, так и украинских в эти страны", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas начала полеты в Украину в аэропорту "Борисполь" по маршруту Эр-Рияд - Киев, таким образом запустив прямое сообщение между двумя странами. Позже и другие авиакомпании начали выполнять рейсы по этому направлению.

Между тем авиакомпания МАУ с 25 июня запустила прямые рейсы в эмират Рас-эль-Хайма.

Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко