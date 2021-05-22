Неизведанные Эмираты: величие и спокойствие Рас-эль-Хаймы

Хотя ОАЭ уже довольно популярны среди украинцев, в первую очередь на слуху остаются Дубай и Абу-Даби. Но ведь эмиратов на самом деле семь! И вот еще один из них решил активно включиться в борьбу за туриста – Рас-эль-Хайма. Это самой северный эмират с чистейшими пляжами, теплым морем, самобытной архитектурой, увлекательным досугом, уникальной природой, неспешным ритмом жизни и вполне доступными ценами. УНИАН.Туризм узнавал лично, чем Рас-эль-Хайма готова удивлять гостей.

Будучи сказочно богатой страной, Объединенные Арабские Эмираты поступили весьма мудро, не зацикливаясь на запасах нефти, а развивая другие направления, в том числе туризм. Впрочем, большинство туристов, слыша об ОАЭ, сразу мысленно переносятся в Дубай или Абу-Даби. С их архитектурой будущего, невиданной роскошью и бурной жизнью. Вот и я, к моему большому стыду, совершенно ничего не слышала о не менее интересном эмирате – Рас-эль-Хайма. Как оказалось, это было весьма серьезное упущение, которое нашей редакции любезно помогли исправить «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма.

Чем же уникальна Рас-эль-Хайма?

Начнем с краткой справки. Рас-эль-Хайма – это самый северный эмират, объединивший в себе на удивление разнообразную для этих краев природу, десятки километров чистейших пляжей и богатейшую культуру. Здесь вам и море, и горы, и пустыня, и верблюды вдоль дорог, и пальмовые рощи, и мангровые заросли, и старинные города, и самобытная архитектура, и развлечения на любой вкус, и, разумеется, прекрасный сервис.

Но едва ли не главное здесь – атмосфера. Всего каких-то 120 километров, и из шумного Дубая вы перемещаетесь совершенно в другой мир, где все так спокойно и размеренно. Несмотря на то, что эмират сейчас довольно динамично развивается, и, по словам нашего гида, уже немало жителей Дубая и Абу-Даби стремятся сюда перебраться, здесь все еще нет столпотворений на улицах, в заведениях вполне легко найти свободное место, а на дорогах нет пробок. И дело не в коронавирусе, ведь по факту в Рас-эль-Хайме уже нет таких уж строгих ограничений. Просто застройка во всем эмирате и его столице Рас-эль-Хайме в частности пока очень растянута.

А еще в Рас-эль-Хайме все на порядок дешевле, чем в хорошо знакомых всем эмиратах. Это касается буквально всего – и проживания, и аренды транспорта, и питания, и развлечений.

Единственный момент: Рас-аль-Хайма сейчас активно развивается, а потому повсюду то и дело проскакивают строительные площадки, и какие-то участки могут быть временно закрыты. Однако пусть вас это не пугает. Осмелимся спрогнозировать, что со временем все это строительство завершится, и отдых в Рас-аль-Хайме подорожает. Так что если хотите сэкономить и получить первоклассный отдых по доступным ценам – не оттягивайте.

Отличается ли климат в Рас-эль-Хайме от других эмиратов?

Едва ли не главное, что нужно учесть перед поездкой в ОАЭ – это климат. Государство буквально построено в пустыне. Едешь по их идеальным дорогам под палящим солнцем, и диву даешься, как же люди умудрились вот такие чудеса в столь суровых условиях создать.

Как известно, лето в Эмиратах – пора суровая, ведь температура тогда стабильно держится выше +40. А потому туристическим сезоном здесь считается период примерно с середины осени до середины весны. Впрочем, и летом не стоит сбрасывать его со счетов, особенно в Рас-эль-Хайме.

Все же, климат в Рас-эль-Хайме немного отличается от всех остальных эмиратов. Да, здесь точно так же жаркое лето (до +40 градусов) и теплая зима (+18…+25 градусов). Однако благодаря морю, менее плотной застройке и обилию зелени (насколько это возможно в регионе), жару здесь переносить намного легче. Так, если в Дубае в летние месяцы просто нереально находиться на улице даже ночью, то в Рас-эль-Хайме по вечерам гулять вполне комфортно. Более того, в горах температура может быть на 10 градусов ниже, чем на побережье.

Тем не менее, недооценивать местный климат не стоит. Наша поездка в Рас-эль-Хайму состоялась в середине мая, и дневная температура здесь уже запросто поднималась до +36, а то и выше. Так что обгореть легко можно было даже в 10-11 утра.

Вывод: прежде чем отправиться сюда на отдых, не забудьте запастись мощным солнцезащитным кремом и головным убором, а также немного пересмотреть свой график активности так, чтобы самые жаркие часы пережидать в помещении под кондиционером.

Но есть и хорошие новости: летом отдых в Эмиратах на порядок дешевле, чем в туристический сезон.

Как добраться в Рас-эль-Хайму?

Долгое время у Украины не было прямого авиасообщения с Рас-эль-Хаймой. А потому приходилось сначала лететь в другой эмират, а оттуда уже на автотранспорте. Однако уже с июня попасть сюда можно будет прямиком из украинской столицы – беспересадочные рейсы «Киев – Рас-эль-Хайма» от авиакомпании МАУ будут летать дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Для перевозок планируют использовать самолеты Boeing 737-800 на 186 пассажиров. Лететь из Киева в Рас-эль-Хайму – примерно 5 часов.

Как пояснили в пресс-службе МАУ, рейсы будут комбинированные – половина уйдет под чартеры для туроператоров (Kompas, ALF, TPG, TUI), а половину билетов можно будет свободно купить на сайте авиакомпании. Цены пока неизвестны, но в авиакомпании уверяют: они точно будут не дороже дубайских (стоимость билетов на рейсы МАУ «Киев – Дубай» на данный момент стартует от 3878 гривень в одну сторону).

Единственное, что стоит учесть – аэропорт в Рас-аль-Хайме довольно небольшой, а потому не рассчитывайте на масштабную закупку в Duty Free. С другой стороны, он находится довольно близко к городу – от силы 25 минут езды.

Что с коронавирусом в Рас-аль-Хайме?

Сейчас в Рас-аль-Хайме довольно спокойная ситуация с распространением коронавируса. А потому в самом эмирате туристы практически не ощущают карантинные ограничения: главное требование к ним – ношение масок в общественных местах, в том числе на улице, и соблюдение дистанции. Остальное берут на себя учреждения, принимающие туристов – отели, рестораны, музеи, развлекательные комплексы, парки. Именно они обязаны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности, заверили нас в Департаменте по развитию туризма эмирата Рас-аль-Хайма.

Еще одно обязательное условие для отдыха в ОАЭ – тестирование на коронавирус. На данный момент украинские туристы для въезда в Эмираты должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

По прилету в ОАЭ придется сдать еще один тест на COVID-19 прямо в аэропорту. Хорошо, что делается он бесплатно и очень быстро. Перед паспортным контролем вы подходите к специальным терминалам, где считываются данные вашего паспорта. За пару минут у вас берут образец на анализ, и в течение 24 часов вы получаете результат по смс. До этого момента вам необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания, после чего можно будет спокойно продолжить отдых. Если же у вас обнаружат коронавирус, придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию в специально определенных местными властями учреждениях за свой счет. Так что в ваших же интересах максимально беречь себя на пути в Эмираты :)

Кроме того, не забудьте позаботиться и о туристической страховке, покрывающей лечение от коронавируса – здесь ее наличие действительно проверяют еще при посадке на самолет. Пожалуй, это вообще был первый случай за долгие годы моих путешествий, когда у меня спросили о такой страховке.

Интересный факт: в Эмиратах вакцинация от коронавируса идет полным ходом еще с осени 2020 года. А потому все взрослое население, которое изъявило желание получить свой заветный укольчик, это уже сделало. Те же, кто отказался от вакцинации, обязаны сдавать ПЦР-тест каждые 14 дней. Это касается и туристов, приезжающих на отдых более чем на две недели. К счастью, пунктов сдачи тестов, в том числе бесплатных, в Рас-эль-Хайме более чем достаточно.

Кстати, большинство отелей Рас-эль-Хаймы в качестве «комплимента» предлагают своим постояльцам бесплатные тесты на коронавирус перед отлетом домой. Мелочь, а приятно. Таким образом мы сумели избежать самоизоляции по прибытию в Украину.

Также стоит учесть, что в Абу-Даби пока что действует особый порядок въезда – все, кто приезжает туда из-за границы, должны отправиться на 10-дневный карантин. Так что сгонять туда на пару дней из Рас-эль-Хаймы пока не получится. По последним данным, власти столицы ОАЭ планируют отменить карантин для всех прибывающих иностранных туристов к 1 июля.

Можно ли получить вакцину в ОАЭ иностранцам? Официально – пока что такой опции нет, однако, по словам нашего гида, местные власти уже прорабатывают этот вариант.

Что с транспортом в Рас-эль-Хайме?

Возможно, вы будете удивлены, но в Рас-эль-Хайме нет общественного транспорта. От слова совсем. Потому передвигаться туристам здесь можно либо с помощью трансферов от отелей или турфирм, либо на такси, либо на арендованном авто/велосипеде/самокате.

Но есть и хорошие новости: все это здесь обходится довольно недорого, да и бензин в ОАЭ сравнительно недорогой. Только вот вам полезный лайфхак – внимательно осматривайте машину на наличие каких-либо повреждений перед арендой, чтобы в случае чего не попасть на штраф, ведь в Эмиратах весьма внимательно проверяют транспорт после ваших «покатушек».

Где лучше всего жить в Рас-эль-Хайме?

Как мы уже упоминали, в Рас-эль-Хайме все обходится дешевле, чем в Дубае или Абу-Даби. И проживание – не исключение. Причем стоимость размещения в городе и на побережье заметно отличается. Да-да, вы не ослышались – отдыхающим в Рас-эль-Хайме доступны не только роскошные курорты, отели и виллы, но и вполне лояльные по ценам частные квартиры в городе.

Тем не менее, и классический курортный отдых в Рас-эль-Хайме в летний сезон обойдется не так уж дорого. И, поверьте, он того стоит, чтобы его попробовать. Например, нашу группу журналистов любезно согласился принять пятизвездочный курортный отель The Cove Rotana Resort.

По факту это полноценная курортная деревушка довольно внушительной площади с множеством улочек, ярусов, одно- и двухэтажных домиков, ресторанами, магазинчиками, несколькими бассейнами, СПА-центром, детскими комнатами, длиннющим частным пляжем и всевозможными развлечениями – борды, скутеры, сапы, горки. Буквально через дорогу от отеля также есть супермаркет, магазины и рестораны.

По самой территории отеля можно передвигаться на специальных электромобилях. Очень удобно, если нужно донести багаж или если вы с маленькими детьми. Но в целом рекомендуем все же перемещаться на своих двух.

Во-первых, вокруг все очень красиво – приятно просто бродить, наслаждаясь пейзажами и морским бризом. Курорт построен в традиционном стиле на холмах прямо на побережье Персидского залива – так, что морские участки словно впиваются в застройку.

И здесь очень много зелени – все эти растения, которые вы могли видеть на Кипре, в Греции или в Турции, прям не верится, как их удалось вырастить в таких климатических условиях. И птицы вокруг поют.

Ну а во-вторых – после сытного обеда все же не помешает немного растрястись, ведь меню в ресторанах на территории курорта ну очень вкусное, особенно рекомендуем морепродукты :)

Признаюсь, я не большой фанат типичного пляжного отдыха, потому максимально его избегаю. Тем не менее, после насыщенного рабочего года и полной моральной истощенности на фоне второго года пандемии, буквально несколько дней такого отдыха пришлись мне как никогда кстати.

Особенно мне понравилось, что The Cove Rotana Resort – это не многоэтажный отель, где никак не избежать контактов с посторонними. Здесь туристам предлагают размещение в номерах с отдельным входом каждый, а при желании на его территории даже виллу можно арендовать с отдельным мини-бассейном.

Цены в The Cove Rotana Resort колеблются в зависимости от сезона и загруженности, а с началом пандемии спрогнозировать точные расценки еще сложнее. По словам одного из менеджеров отеля, разброс цен на один и тот же номер может быть в несколько сотен долларов в разные дни. Так, на популярных сайтах по бронированию жилья июньские цены в данном отеле стартуют от 70 долларов в сутки за двухместный номер без питания.

Важный совет: учтите, что розетки в Эмиратах в основном не такие, как в Украине, потому лучше позаботиться о специальном адаптере. Да, на ресепшене отеля часто можно попросить такое устройство, но лучше перестраховаться.

А что с едой в Рас-эль-Хайме?

Ну, во-первых, здесь достаточно заведений на любой вкус и кошелек – как в городе, так и на территории отелей. Кухня здесь ну очень разнообразная, впитавшая в себя как местный колорит, так и нотки кухонь со всего мира, учитывая интернациональность Эмиратов. Хотите – едите мясную кухню, хотите – морепродукты. А еще гарниры, выпечка и десерты. И все же, на самом деле, кухня здесь вполне здоровая и полезная, если держать себя в руках и не сильно злоупотреблять all-inclusive.

И, конечно же, фрукты. Они здесь доступны круглый год. Арбузы, дыни, ананасы, киви, ягоды, всевозможная экзотика… Так необычно есть все это, когда в Киеве сезон еще не наступил!

Если же вы сторонник отдыха с алкоголем, то здесь нужно учесть пару моментов. Поскольку ОАЭ мусульманская страна, так просто в магазине что-то «с градусом» вы не купите. Да, алкоголь доступен в отелях и ресторанах, однако стоит учитывать, что цены на него здесь нередко кусаются. А потому бывалые украинские туристы затариваются чем-то крепеньким еще в украинском Duty Free и героически несут весь этот непосильный груз до отелей.

Ну а качестве сувениров обязательно запаситесь финиками в шоколаде (даже из верблюжьего молока!) с миндалем, фисташками и прочими начинками. Как-никак, Рас-эль-Хайма издавна славится своими пальмовыми рощами и до сих пор является одним из ключевых поставщиков фиников в ОАЭ. Невероятно, но факт: в дубайском аэропорту цены на сувениры из ОАЭ вполне приемлемые – я купила себе несколько коробочек сладостей всего за 15 долларов!

Как вести себя в Рас-эль-Хайме?

ОАЭ относятся к тем арабским странам, где вполне комфортно находиться туристам-немусульманам. Женщины здесь не обязаны укутываться с ног до головы, для отдыхающих полно доступных развлечений, особенно если речь идет о курортных отелях. Здесь вы можете спокойно ходить по территории в пляжных нарядах, загорать в открытых купальниках, распивать алкоголь, жить незамужними парами в одном номере и так далее.

Нет, конечно, определенные правила в Рас-эль-Хайме есть, которые все же стоит соблюдать из уважения к местным жителям. Особенно это касается случаев, если вы выходите за пределы курортов. То есть никаких вульгарных нарядов при посещении мечетей, музеев, торговых центров или парков развлечений. И никаких голых фото на балконах. Подробнее о том, что нельзя делать в Эмиратах, читайте по ссылке.

Еще один интересный момент – язык. Поскольку в ОАЭ подавляющее большинство жителей экспаты, а самих эмирати здесь процентов 10-20 от силы, то с английским языком вы точно не пропадете. На нем здесь свободно говорят как приезжие, а это основная масса сотрудников сфер туризма и развлечений, так и местные. Более того, практически в каждом отеле вы наверняка найдете хоть одного сотрудника, говорящего по-русски или по-украински. Также в Рас-эль-Хайме есть несколько русскоговорящих гидов.

Чем заняться в Рас-эль-Хайме?

Полежать на пляжике и вкусно покушать – это, конечно, хорошо, но одним этим сыт не будешь. И Рас-эль-Хайма, несмотря на свою сравнительно небольшую площадь, готова предложить туристам огромный спектр развлечений. Мы перечислим лишь некоторый из них.

Самый длинный зиплайн в мире Jebel Jais Zipline

С 2018 года едва ли не самым главным экстремальным развлечением в ОАЭ является скоростной спуск на зиплайне Jebel Jais Zipline в Toroverde Adventure Park на одном из самых высоких горных пиков страны Джебель Джаис. Это самый длинный троллей в мире, за что он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Представьте только, вы пролетаете почти 3 километра над пропастью со скоростью до 160 километров в час! Испытавшие сие развлечение члены нашей группы остались в восторге, а некоторые даже были готовы сразу пойти на второй заход! Все же полет длится всего несколько минут.

Стоит это развлечение 600 дирхамов (примерно 160 долларов), если покупать услугу на месте. Однако забронировать поездку заранее в Интернет обойдется в два раза дешевле. Также на месте есть возможность взять в аренду камеру GoPro, которая сможет запечатлеть ваш полет в двух форматах на выбор – снимая то, что у вас перед глазами, или же ваши эмоции.

Безопасно ли это? Разумеется, это же ОАЭ! За конструкцию уж точно можете не переживать. А вот с условиями спуска лучше внимательно ознакомиться заранее – там есть целый ряд ограничений, касающийся вашего здоровья. Людям, испытывающим проблемы со спиной (при полете и торможении идет сильная нагрузка на шейный отдел), а также сердцем, давлением, вестибулярным аппаратом и так далее организаторы настоятельно рекомендуют воздержаться.

К слову, помимо спуска на зиплайне, здесь также можно отправиться в более спокойный «воздушный» тур Jais Sky Tour. Займет это на порядок больше времени, но поскольку скорость будет намного меньше, вы сможете получше все вокруг рассмотреть. Да и ограничений по состоянию здоровья здесь поменьше будет.

Если же совсем не хотите приобщаться к экстриму, в горный Рас-эль-Хайм все равно стоит заехать, чтобы полюбоваться потрясающими горными пейзажами – они здесь совершенно не такие, как те, к которым вы привыкли в Украине или Европе. Благо, дорога на Джебель Джейс проложена просто идеальная, так что добраться можно будет едва ли не до самой вершины, а по пути вам то и дело будут попадаться удобные смотровые площадки и кафешки с вполне доступными ценами – запросто можно уложиться в 10 долларов. А еще здесь даже на самой вершине есть комфортабельные санузлы!

Только учтите: хоть в горах и чуточку прохладнее, в дневное время здешнее солнце еще более беспощадно!

Завершить же вечер можно, заказав ужин с видом на горы. Буквально в октябре прошлого года на одной из горных вершин открылся ресторан 1484 от местной сети Puro, считающийся самым высокорасположенным рестораном в Эмиратах. Также они могут организовать пикник на одной из обзорных площадок горной гряды, откуда ночью открывается вид на ночной город.

Ну а если повезет – еще и познакомитесь с местными обитателями: дикими горными козлами и миниатюрными ушастыми лисичками фенеками.

Охота за жемчужинами на ферме Suwaidi Pearls

Еще одна изюминка региона – экскурсия на жемчужную ферму Suwaidi Pearls, находящуюся прямо на кораблике. Еще в 19 веке этот промысел был весьма важен для народов, населяющих территорию современных эмиратов. Это был довольно рискованный, но одновременно прибыльный бизнес. Все же настоящие жемчужины попадались лишь в 1% открытых устриц, а для «охоты» на них использовалась целая команда отчаянных смельчаков.

С появлением технологии добычи искусственного жемчуга, промысел потерял актуальность. Однако память о нем бережно хранят в Рас-эль-Хайме. Гиды на ферме с удовольствием расскажут вам множество интересных фактов о жемчужном деле, и даже за определенную плату (порядка 1800 гривень) разрешат вам собственноручно добыть жемчужину, правда, только искусственную.

Здесь же можно прикупить себе что-то на память – местные ювелиры изготавливают всевозможные сувениры и украшения из жемчуга. Самый дорогой лот в коллекции – четки из крупного розового жемчуга за 65 тысяч долларов. Однако и вполне доступные для простого украинца подвески, серьги и кольца здесь тоже есть – по 60-70 долларов.

Но даже если история жемчужного дела вас пока что не сильно привлекает, отправиться на экскурсию стоит хотя бы ради прогулки на кораблике по Персидскому заливу. Невероятно освежает в такую жару! А по ходу вашему взору будут открываться удивительные пейзажи – город, горы, рыбацкие шхуны, расслабленные бакланы и обширные мангровые заросли с уникальной экосистемой. Если повезет – можно даже увидеть розовых фламинго!

И кое-что еще…

Современная Рас-эль-Хайма – регион с богатейшей историей, берущей свое начало 7 тысяч лет назад. В разное время эмират был известен как Джульфар, Маджан и Аль Сир и служил одним из самых важных торговых центров в регионе. Следы этих древних цивилизаций продолжают обнаруживать и по сей день.

До наших времен здесь сохранились порядка двух десятков исторических крепостей, замков и сторожевых башен, включая форт Дайя, считающийся единственной сохранившейся крепостью в горах на территории ОАЭ, откуда открываются потрясающие виды на пальмовые сады, море и горы.

Чуть ближе к центру Рас-эль-Хаймы находится город-призрак Аль-Джазира-аль-Хамра, который сейчас как раз активно восстанавливается. Это последнее традиционное поселение, сохранившееся в ОАЭ, где туристы могут познакомиться с тем, как строили дома в старину – из ракушечника и кораллов. Здесь есть и защитная крепость, и небольшой рынок, и мечеть, и жилые дома. А иногда здесь устраивают различные культурные мероприятия.

В горной деревушке Хатт к юго-востоку от города Рас-Аль-Хайма находятся термальные источники, известные своими оздоровительными свойствами. Температура воды в них может достигать +38 градусов.

Также в Рас-эль-Хайме можно окунуться в изучение древних традиций региона, посетив гонки на верблюдах или соколиную охоту. Все это доступно на территории природного заповедника Аль Вади, где посреди пустыни посетителей радуют зеленые долины и уникальные зверушки. Также на территории заповедника можно заняться конным спортом или пострелять из лука.

Ну а любители современных Эмиратов могут отправиться на искусственный архипелаг Аль-Марджан, состоящий из четырех частей – острова Бриза, острова Сокровищ, острова Мечты и острова Панорамы. Все они являются центрами развлечений и туризма – здесь расположены набережные с видами на мангровые заросли и горы, курорты, пляжи, отели, магазины, рестораны, клубы и многое другое.

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Со всем этим Рас-эль-Хайма вполне может стать более безопасной и комфортной альтернативой Египту – для тех, кто хочет моря и зрелищ. Вот только сервис здесь действительно на порядок выше, а цены – вовсе не заоблачные.

Марина Григоренко

УНИАН благодарит за организацию поездки авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайм

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