Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией.

Авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas с 11 июня 2021 года запускает рейсы из Киева в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), в обратном направлении компания выполнит первый рейс 13 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«11 июня состоится первый авиарейс из Украины в Саудовской Аравии. Перелет Киев - Эр-Рияд выполнит ведущий лоукостер Ближнего Востока - компания Flynas. Первый обратный рейс Эр-Рияд - Киев запланирован на воскресенье, 13 июня», - сказано в сообщении.

Отмечается, что авиаперевозчик будет выполнять прямые перелеты на регулярной основе, в частности с 18 июня полеты будут выполняться ежедневно в обе стороны.

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Пресс-служба подчеркнула, что ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией.

«Для выполнения перелета нужен был трансфер через Стамбул, Доху или Дубай», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае министерство сообщило, что авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas выходит на украинский рынок, в частности она будет обеспечивать регулярное авиасообщение между Украиной и Саудовской Аравией.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, увеличение количества регулярных направлений прямого авиасообщения является одним из приоритетов министерства.

Справка УНИАН. Flynas - ведущий лоукостер Саудовской Аравии с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.

Правила въезда в Саудовскую Аравию для граждан Украины

Украинцам для въезда в Саудовскую Аравию нужна электронная виза.

Все без исключения путешественники должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы Саудовской Аравии (на английском или арабском языке с мокрой печатью). Дети в возрасте до 8 лет освобождаются от ПЦР-тестирования.

Иностранцы и лица без гражданства подлежат прохождению обязательного 7-ми дневного карантина в утвержденных Министерством туризма Саудовской Аравии местах обсервации со сдачей ПЦР-теста на первый и шестой день пребывания в стране. От карантина освобождаются граждане, получившие полную дозу сертифицированной вакцины (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) по предъявлении соответствующего сертификата.

Все авиакомпании, выполняющие международные рейсы в Саудовскую Аравию, обязаны обеспечить прохождение пассажирами такого карантина, а также ПЦР-тестирование на COVID-19. Авиакомпании должны включать в стоимость авиабилета расходы, связанные с указанным обязательным 7-ми дневным карантином, страхованием лиц на случай заболевания COVID-19, а также услуги по транспортировке от аэропорта к местам прохождения карантина (опционально).

Все путешественники должны зарегистрироваться в мобильном приложении Tawakkalna в течение 24 часов с момента прибытия к месту прохождения карантина.

За нарушение карантинных правил предусматривается наказание в виде взыскания штрафа в размере до 53,3 тыс. долл. США, заключение сроком до 2 лет или оба наказания вместе.

В то же время, продолжает действовать запрет относительно въезда граждан в Королевство Саудовская Аравия из 20 стран (в т. ч. тех, кто посещал указанные страны в течение последних 14 дней): ОАЭ, Египта, Ливана, Турции, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Португалии, Швейцарии, Швеции, Бразилии, Аргентины, ЮАР, Индии, Индонезии, Пакистана и Японии.

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Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец