Поезд будет курсировать через день с 25 февраля по 9 марта.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на период с 25 февраля по 9 марта запускает дополнительный поезд №249/250 Киев - Черновцы, сообщила пресс-служба компании.

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«Зима не отступает, а количество желающих попасть на горнолыжные курорты в западных регионах Украины увеличивается. Поэтому «Укрзализныця» по многочисленным просьбам пассажиров со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать через день с 25 февраля по 9 марта.

«Отправление из Киева с 26 февраля в 15:09 и прибытие в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление из Черновцов с 25 февраля в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30», - сообщила пресс-служба.

Отметим, на территории Черновицкой области расположен горнолыжный курорт Мигово.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2020 года «Укрзализныця» запустила новый скоростной поезд «Интерсити+» (№745/746) сообщением Киев - Славское.

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Автор: Павел Степанец