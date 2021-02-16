Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на период с 25 февраля по 9 марта запускает дополнительный поезд №249/250 Киев - Черновцы, сообщила пресс-служба компании.
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«Зима не отступает, а количество желающих попасть на горнолыжные курорты в западных регионах Украины увеличивается. Поэтому «Укрзализныця» по многочисленным просьбам пассажиров со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы», - сказано в сообщении.
Отмечается, что поезд будет курсировать через день с 25 февраля по 9 марта.
«Отправление из Киева с 26 февраля в 15:09 и прибытие в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление из Черновцов с 25 февраля в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30», - сообщила пресс-служба.
Отметим, на территории Черновицкой области расположен горнолыжный курорт Мигово.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2020 года «Укрзализныця» запустила новый скоростной поезд «Интерсити+» (№745/746) сообщением Киев - Славское.
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