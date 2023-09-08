Тестовый режим оплаты начнет действовать уже весной 2024 года.

Власти Венеции окончательно согласовали детали, дающие "зеленый свет" введению платы для туристов за въезд в город.

Как сообщается на официальном муниципальном сайте, теперь это решение 12 сентября 2023 года формально должен утвердить городской совет.

Отмечается, что плата вводится в рамках внедрения новой системы управления туристическими потоками, направляющимися в историческую часть и на мелкие острова Венецианской лагуны. Ее цель – в определенные периоды года ограничивать ежедневное число туристов, учитывая деликатность и уникальность города.

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Тестовый режим оплаты начнет действовать уже весной 2024 года и продлится примерно 30 дней, точные даты будут определены городским советом в ближайшие недели. Скорее всего, речь пойдет о праздничных и отпускных периодах в весенние и летние месяцы.

На начальном этапе плата за въезд в Венецию будет установлена на уровне 5 евро.

Кто должен будет платить за доступ?

Плату будут взымать со всех физических лиц старше 14 лет, посещающих Древний город муниципалитета Венеция с однодневным визитом (кроме определенных городскими властями льготных категорий).

Кого освободят от оплаты?

Плата не будет взыматься с жителей муниципалитета Венеция, трудоустроенных в городе граждан (в том числе приезжающих на работу из пригородов) и студентов всех форм обучения.

Также платить за въезд в Венецию не будут:

туристы, останавливающиеся в Венеции с ночевкой (они уже платят отдельный городской налог)

жители региона Венето

дети до 14 лет

лица, нуждающиеся в особом уходе

лица, участвующие в спортивных соревнованиях

ближайшие родственники местных жителей

ряд других категорий

При этом, в ближайшее время власти Венеции обещют представить портал, через который как жители города, так и туристы должны будут регистрироваться перед посещением Венеции.

Как сообщал УНИАН, власти Венеции впервые заявили о планах ввести плату за въезд для туристов несколько лет назад. Изначально система должна была заработать с начала 2023 года, однако поскольку к тому моменту не удалось согласовать, как это будет работать, ее внедрение решили перенести.

Кроме того, с августа 2021 года власти Италии запретили круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Это не только сократило число туристов одного дня в городе, но и существенно улучшило экологическую ситуацию.

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