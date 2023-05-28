Сейчас власти пытаются идентифицировать вещество, изменившее цвет воды.

Вода в главном канале Венеции в воскресенье стала флуоресцентно-зеленой, и власти пытаются установить причину.

Об этом сообщает Reuters с ссылкой на пожарную службу Италии. Агентство отмечает, что инцидент перекликается с недавними эпизодами в Италии, когда группы защитников окружающей среды окрашивали памятники, в том числе использовали растительный уголь, чтобы окрасить воду фонтана Треви в Риме в черный цвет в знак протеста против ископаемого топлива.

Однако, в отличие от предыдущих случаев, ни одна группа активистов не взяла на себя ответственность за то, что произошло в Венеции.

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Региональное агентство по охране окружающей среды Италии отобрало образцы измененной воды и пытается идентифицировать вещество, изменившее ее цвет.

Также префект Венеции Лука Зайя созвал экстренное совещание полиции, чтобы выяснить, что произошло, и изучить возможные контрмеры.

Ранее уже сообщалось об экологических проблемах в Венеции

Так, каналы Венеции начинают пересыхать из-за отсутствия дождей. По некоторым из них уже не могут перемещаться гондолы.

Ранее Венеция стала первым в мире городом, за посещение которого туристам придется заплатить. Также в 2021 году Италия запретила заход крупных круизных лайнеров в лагуну Венеции, чтобы защитить это место от чрезмерного туризма.

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