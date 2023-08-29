В особую зону будут пускать только лиц старше 16 лет.

Дети часто становятся причиной громких ссор в самолетах, и авиакомпания Corendon, кажется, нашла идеальный способ, чтобы избежать этого. С ноября 2023 года перевозчик первым в мире введет эксклюзивные зоны "только для взрослых" на своих авиарейсах Амстердам – Кюрасао.

Зона "только для взрослых" будет физически отделена от остальной части самолета с помощью стен и штор. Сюда будут пускать только лиц старше 16 лет. Обычный билет для одного в такой зоне будет стоить 45 евро (93 места). За 100 евро можно будет получить более просторное и комфортное место XL, таких мест в самолете будет предложено девять.

Перевозчик подчеркивает, что это предложение положительно повлияет и на родителей, путешествующих с маленькими детьми, поскольку им не придется нервничать, если их дети шумят немного больше, чем хотелось бы.

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Как покупать билеты на самолет - советы бортпроводников

Выбор лучшего места в самолете вполне может быть обусловлен тем, чем вы планируете заниматься на борту. Не каждое место подойдет тем, кто планирует поспать. Какое место лучше забронировать в этом случае - рассказала стюардесса.

Также бортпроводники делились, каких мест у самолета стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с маленькими детьми.

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