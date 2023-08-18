По словам стюардессы Etihad Личе Клаасенс, секрет того, как попасть в страну снов, кроется в выборе места.

По словам бортпроводников, секрет хорошего сна в самолете заключается в выборе правильного места и правильном настрое.

Хотя может показаться заманчивым выпить несколько порций кофе в аэропорту, а затем одну или две алкоголя в самом самолете, ни то, ни другое не особенно способствует новому началу вашего отпуска.

По словам стюардессы Etihad Личе Клаасенс, секрет того, как попасть в страну снов, кроется в выборе места. Она утверждает, что выбор одного конкретного места "минимизирует сбои" в полете и создаст спокойную обстановку для вашего сна.

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"Лично я всегда выбираю место у окна, потому что оно обеспечивает прочную стену, на которую можно опереться, и сводит к минимуму помехи от других гостей", - говорит она 9Travel. Ее аргументация заключается в том, что стена обеспечивает твердую поверхность, на которую вы можете опереться своим телом и головой, что означает, что вы не будете внезапно просыпаться, когда ваша голова качается на соседа.

По словам Личе, ключевым моментом является выбор правильного наряда. Рекомендуется носить удобную, свободную и дышащую одежду, но следует избегать неудобных джинсов и жестких курток. Также разумным дополнением станут тени для глаз, блокирующие искусственный свет.

Эрин Гибсон, стюардесса из Великобритании, утверждает, что ритуал перед сном также важен для того, чтобы настроить себя на спокойный сон.

"Выберите несколько фильмов или сериалов для просмотра, чтобы скоротать время, не забудьте размять ноги, когда сможете, и устройтесь поудобнее, надев носки, маску для глаз и одеяло. Прочтите любимую книгу, которая поможет вам чувствовать себя более уставшим и вздремнуть на борту", - пояснила она.

Клэр Смалхорн рекомендует носить с собой личную бутылку с водой и отдавать предпочтение травяному чаю вместо кофе или алкоголя. Профи авиации также советует как можно больше медитировать.

Мартин Сили, генеральный директор и эксперт по сну, утверждает, что есть одно сиденье, которое "лучше всего" для того, чтобы вы могли спать. Он объяснил: "Вам следует избегать туалетов, так как там люди склонны болтать. Вместо этого вам следует выбрать место в том же ряду, что и в крыле. Аварийный выход - у вас будет больше места для ног."

Мартин добавил: "Если вы летите на дальние расстояния, обязательно бронируйте места в передней части самолета, так как вам сначала подадут еду и, скорее всего, высадят первыми, поэтому бортпроводники рекомендуют эти места людям, которые хотят поспать".

Эксперт также посоветовал сделать несколько шагов перед посадкой в самолет.

"Вы всегда должны приезжать в аэропорт пораньше, чтобы учесть любые задержки, но знаете ли вы, что это также может помочь вам лучше спать? Перед посадкой проведите 30 минут, прогулявшись по аэропорту, дьюти-фри или даже в зале ожидания. Исследования показали, что всего 30 минут умеренных упражнений могут улучшить качество сна", - сказал он.

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