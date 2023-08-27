Разъяренный пассажир пожаловался бортпроводникам из-за присутствия ребенка в первом классе самолета.

Одна мама вызвала переполох в самолете, когда потратила деньги на место в первом классе для своего трехлетнего ребенка, поскольку она неосознанно вызвала ярость у попутчика, также находившегося в первом классе.

Несмотря на то, что ее малышка вела себя хорошо, разгневанный пассажир посоветовал ей "вернуться на свое настоящее место" и сказал, что "малышей не пускают в первый класс", пишет mirror.

После того, как ее семья сказала, что ей следовало забронировать эконом-класс, озадаченная мама обратилась на Reddit, чтобы спросить совета, была ли она неправа. Она написала: "Мы с мужем, малышом (почти 3 года), летели через всю страну на День Благодарения. Поскольку мы могли себе это позволить благодаря хорошему повышению зарплаты, которое недавно получил мой муж, мы решили потратиться на билеты 1-го класса для поездки".

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"Моя малышка всегда хорошо летала и много летала за свою короткую жизнь. Она никогда не мешала и не плакала в самолете, включая этот полет. Она хорошо удерживается на своем месте и говорит нам, когда ей нужно сходить на горшок. Она сидела и тихо играла на протяжении всего полета, вставая только тогда, когда ей нужно было сходить на горшок", - написала женщина.

Она объяснила, что ее дочь вела себя хорошо во время полета, даже заснула на части пути, но разъяренный пассажир даже пожаловался бортпроводникам, и его проблемы начались еще до того, как они сели в самолет.

Она объяснила: "Проблема была с другим пассажиром 1-го класса. Мы сели рано, так как мой муж инвалид, и когда другой пассажир 1-го класса увидел нас, он начал пристально смотреть на нас. Мы взлетаем, и все хорошо. Мой ребенок уснул во время взлета, муж дремлет".

"Я слушаю музыку, когда меня хлопают по плечу. Это был парень, который пристально смотрел на нас, когда садился, и прежде чем я успела произнести хоть слово, он сказал мне, что детей не пускают в 1-й класс и что нам нужно было пересесть на наши "настоящие" места. Подошел бортпроводник, объяснил ему, что мы находимся на тех местах, за которые заплатили, и попросил его сесть обратно и больше нас не беспокоить".

Чувствуя себя неловко, мама попросила бортпроводников разобраться с его жалобами, чтобы избежать конфронтации, но он все еще был в ярости, когда они приземлились. Мама далее подробно рассказала: он вернулся на свое место, но когда они выходили из самолета, он прошептал ей, что она "толстая придура" и что он платит слишком много денег за первый класс, чтобы его окружали дети.

"Мой ребенок был единственным ребенком в 1-м классе, и она не вела себя плохо и даже не плакала, поэтому сначала я чувствовала, что права, но после разговора с семьей на День Благодарения многие из них сказали мне, что в следующий раз нам следует забронировать эконом-класс. Потому что люди доплачивают за отдых в первом классе. Неужели мы действительно придурки, что летаем первым классом с нашим малышом?"

Пользователи Reddit поспешили высказать свое мнение, чтобы защитить маму. Один из них написал: "Даже если бы ваш ребенок плакал, это не имело бы значения, потому что вы заплатили и имеете право на места, за которые вы заплатили". "Если так сильно не хотят находиться рядом с детьми/другими людьми – им следует летать частными самолетами", в то время как другой заявил: "Я могу понять, почему он поначалу был насторожен и расстроен, но, честно говоря, ему следовало успокоить его, как только стало очевидно, что ваш малыш просто мирно спал, как и все остальные. И поскольку вы знаете, что ваш ребенок хорошо летает, нет причин не сидеть в первом классе, если вы можете".

Инциденты в самолетах - другие истории

Нетрезвые путешественники, которые провокационно ведут себя в самолете, не только могут испортить настроение другим пассажирам, но и представляют серьезную опасность, пока самолет находится в полете.

Именно так произошло с двумя пассажирами рейса Малага-Манчестер компании Ryanair. Еще в полете экипаж вызвал полицию, чтобы сразу после приземления дебоширов арестовали.

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