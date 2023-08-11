В первую очередь программа рассчитана на тех, кто получил ранения и проходит реабилитацию.

В Украине запустили первую с начала полномасштабного вторжения программу по восстановлению военнослужащих на зарубежных морских курортах. Об этом сообщил украинский туроператор "Join UP!", который является инициатором программы.

"Благодаря воинам Украина продолжает жить, поэтому обеспечить им качественные условия для восстановления сил — наш долг. Отдых очень хорошо влияет на самочувствие любого человека, а в случае с военнослужащими может играть мощную роль в поддержании или восстановлении морального духа, физического и ментального здоровья наших защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой программы на египетских курортах Красного моря уже отдохнули 396 военнослужащих и 22 члена их семей. По результатам их опроса организаторы планируют внести коррективы в программу и учесть специфические потребности военнослужащих, поскольку для 40,9% из них этот зарубежный отпуск был частью реабилитационного периода после ранения.

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В частности, военнослужащие отметили, что в местах зарубежного отдыха для них важно наличие оздоровительных процедур и массажей, доступ к бассейнам и пляжам с учетом потребностей людей с ранениями. Также бойцы говорят, что важным условием приятного отдыха за границей для них является отсутствие там граждан страны-агрессора.

"Военные не хотят слышать русский язык или музыку, а значит туриндустрии и украинской дипломатии еще необходимо много работать, чтобы создать действительно безопасное пространство для наших граждан за рубежом", – отметили в компании.

Реабилитация раненых на войне украинцев

Недавно на УНИАН вышло большое интервью с заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяной Бойко, посвященное вопросам и проблемам реабилитации военных и гражданских, получивших тяжелые ранения.

Она отметила, что сегодня в Украине более 430 медицинских учреждений предоставляют услуги по реабилитации. Причем пациент может свободно выбирать любой из них, имея ограничения только в специализации конкретного учреждения.

По мнению Бойко, после войны Украина будет иметь самый большой в мире опыт по реабилитации людей после боевых ранений.

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