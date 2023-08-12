Карта запланированных путешествий оказалась довольно масштабной и охватывает Европу, США, страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америк.

Накануне для украинских защитников запустили спецпрограмму, по которой они могут провести отпуск за границей, но воспользоваться могут, прежде всего, раненые и те, кто проходит реабилитацию. Опрос украинского туроператора Join UP! показал, что около 40% военных, которые сегодня защищают нашу страну от российских оккупантов, после победы хотели бы провести время в Украине, но многие из них стремятся путешествовать по миру.

"Большинство респондентов ответили, что после завершения боевых действий хотели бы провести некоторое время в Украине (37,1%) — чаще всего дома, а другие отправились бы в освобожденный Крым, или родные Карпаты", – отмечает компания в пресс-релизе.

Среди любимых мест в Украине военные называли не только популярные курорты и города, но и менее известные локации – Голубые озера в Донецкой области, Свитязь на Волыни и другие.

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Немало среди опрошенных было и тех, кто планирует поехать за границу после завершения боевых действий.

"Чаще всего военнослужащие называли традиционно популярный Египет (22,5%), страны Европы (18%) и Турцию (6,7%). В целом карта запланированных путешествий оказалась достаточно масштабной и охватывает Европу, США, страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америк. Однако есть и важное условие – в странах отдыха нет быть граждан страны-агрессора. Военные не хотят слышать русский язык или музыку", – отмечает туроператор.

Запрет на выезд за границу для мужчин после войны

В этом месяце руководитель Института будущего, экс-нардеп и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко спровоцировал скандал, предложив после полномасштабной войны ввести трехлетний запрет на выезд мужчин из Украины. Свое предложение он обосновал тем, что якобы без административных ограничений начнется массовый отток из страны граждан, которые до этого не имели возможности уехать. Также он добавил, что якобы без таких ограничений в Украину "в течение следующего десятилетия будет завезено 2-3 млн жителей Азии".

В МВД после бурной реакции общественности на заявления Денисенко подчеркнули, что он уже не является советником министра, а его публичные высказывания следует считать его личным мнением, а не позицией ведомства.

На этом фоне всплыла информация о том, что совершеннолетний сын бывшего народного депутата живет в Европе и всю полномасштабную войну путешествует по европейским городам.

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