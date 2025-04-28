До Отони можно добраться только на пароме с Корфу.

Маленький греческий остров Отони расположен в Ионическом море вдали от туристических троп, при этом при этом очень близко к Корфу, Италия. Это самый большой и густонаселенный из Диапонтийских островов и самая западная точка Греции.

Как пишет Express, любителям мифов Отони будет интересен как остров нимфы Калипсо из "Одиссеи" Гомера. Здесь Калипсо семь лет держала Одиссея в плену, не давая ему вернуться к своей жене.

Самое густонаселенное поселение острова – Аммос, здесь есть множество ресторанов, кафе, рынков и отелей. Остальная часть острова в основном состоит из маленьких деревень, которые представляют собой не более чем скопление домов.

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До большинства пляжей острова с белым песком и бирюзовой водой - Молос, Камини, Канула, Контоскес и Аспри Аммос - можно добраться на лодке.

Отони хорошо известен подводной фотографией из-за своеобразной геоморфологии морского дна и множества пещер. Среди других известных достопримечательностей — пещера Калипсо, бухта Ксилосерми и залив Фики (где находятся затонувшие останки корабля "Сара").

Также туристы могут воспользоваться пешеходной тропой, которая была создана еще первыми жителями острова, чтобы добраться почти до любой части острова пешком, включая гору Имеровигли, самую высокую вершину острова высотой более 390 метров, с видом на другие Диапонтийские острова, Ионическое море и Адриатическое море.

Остров почти полностью покрыт оливами сорта "вишня Элея". Из этой оливы производят высококачественное масло, распространенное на всех Ионических островах.

До Отони можно добраться только на пароме с Корфу, который ходит несколько раз в неделю и плывет три часа. Также есть рейсы из пляжа Агиос Стефанос, которые плывут один час и следуют на другие Диапонтийские острова.

Ранее турэксперты назвали 3 лучших греческих острова для путешествий в 2025 году, и Санторини в этот список не входит.

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