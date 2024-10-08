Этот вулканический остров в Эгейском море считается одной из скрытых жемчужин страны.

Греция является популярным среди туристов направлений. И пока такие популярные острова, как Санторини и Миконос сталкиваются с постоянно растущим потоком туристов, есть один греческий остров, который точно стоит вашего внимания, пишет Express.

Вулканический остров Милос, находящийся в Эгейском море, считается одной из скрытых жемчужин Греции. Там проживает около 5 тысяч человек, и этот остров может похвастаться 70 пляжами для своих посетителей.

Популярный Санторини вдвое меньше Милоса, стал излюбленным местом отдыха для сотен туристов. В то же время Милос принимает значительно меньше посетителей, что оставило его относительно недоразвитым туристическим направлением, с природными горячими источниками и захватывающими дух скалами.

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К тому же, этот остров богат культурным наследием. Знаменитая статуя "Венера Милосская", которая сейчас выставлена в Лувре в Париже, была найдена именно на этом острове.

"Остров до сих пор сохраняет свои традиционные промыслы и культуру и не поддался давлению изменений в угоду иностранным посетителям. На Милосе вы можете насладиться свежими блюдами местной кухни, в том числе традиционным выдержанным в пещерах вином, которое производит семейная винодельня Костаса Маллиса", – пишет издание.

Пляжи острова Милос

На острове есть более 70 пляжей, поэтому трудно выбрать лучший. К примеру, пляж Алогомандра является любимым среди местных жителей, тогда как пляж Геронтас, расположенный примерно в 40 минутах езды на юго-запад от города Адамас, предлагает еще больше тишины и покоя.

Саракинико, также известный как "лунный пляж", – еще одно место, которое обязательно стоит посетить. Там вы сможете насладиться чистым песком и бирюзовыми водами, которые сделали Грецию настолько известной среди туристов. В конце концов, Милос часто называют "островом цветов" из-за его хрустальных вод, а также интересного цвета почвы, которому способствовала вулканическая активность.

Направления для отдыха без толп туристов

Ранее мы рассказывали о четырех городах в Испании, которые стоит посетить, если вы не хотите гулять по переполненным туристами улочкам.

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