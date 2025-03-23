На этих островах вас ожидают потрясающие виды, красивейшие пляжи и аутентичная греческая атмосфера.

Ситуация на одном из самых известных греческих островов Санторини остается нестабильной из-за угроз землетрясений, и возможно, туристам этим летом стоит рассмотреть альтернативные варианты. При этом Греция является домом для 6000 островов, среди которых вполне можно найти замену Санторини – с такими же потрясающими видами, белыми домиками и красивейшими пляжами.

Как пишет TravelOffPath, портал National Geographic составил список из более трех десятков греческих островов, которые стоит посетить в этом году – при этом Санторини не вошел даже в топ-15. Какие три острова занимают верхние строчки списка – узнавайте далее.

3. Кос

Кос, сочетающий в себе историю и спокойные пляжи, отличается от тусовочного Миконоса и более похож на острова Наксос и Парос, где практически нет людей.

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Nat Geo окрестили Кос "островом велосипедов" - здесь можно взять напрокат один из 6000 велосипедов, чтобы поездить по разнообразным маршрутам, включая новый 8-мильный маршрут вдоль побережья.

Здесь вы можете насладиться классической греческой едой, такой как гирос, а также мусака, сувлаки и конечно свежие морепродукты, такие как осьминог и кальмары. Особенно, когда вы будете обедать на террасе с видом на яркое синее море в таких местах, как Оливити, достаточно спрятанных, чтобы чувствовать себя аутентичными.

Одно из лучших мест, куда можно добраться на двух колесах, — это древнее место Асклепиона, вход стоит всего 4,50 доллара. Конечно, это не Акрополь, но он предлагает заглянуть в прошлое знаменитого Гиппократа, "основателя медицины".

В одноименном городе острова вы можете остановиться в старинных гостиницах, или расположиться в 5-звездочном отеле Mitsis Selection Blue Domes с обслуживанием по системе "все включено", где есть номера от бунгало до вилл.

2. Калимнос

Раньше это было популярное место для ныряния за губками, но сейчас туристов привлекает новый тип приключений: скалолазание.

Любителей активного отдыха точно покорят ошеломляющие известняковые скалы Калимноса, но даже если вы склонны к более спокойному времяпровождению, остров по-прежнему остается идиллическим раем с прекрасными пляжами, оживленными деревнями и в целом аутентичной греческой атмосферой.

Путешественники в восторге от пляжа Платис-Ялос, а также пляжа Влихадия с кристально чистой водой находится вдали от проторенных дорог. Туристы также в восторге от монастыря Святого Саввы, который находится на склоне холма и вход в который бесплатный.

Отели на острове очень дешевые, особенно это касается маленьких бутик-отелей. Например, Kantouni Blue Sea имеет впечатляющий рейтинг 4,9 в Google, а цены около 50 долларов весной.

1. Нисирос

Не так много туристов слышали об этом острове. Нисирос претендует на славу действующего вулкана (он извергался в 1800-х годах), но открыт для туристов.

Как рассказывает Nat Geo, согласно мифам о происхождении острова, "Посейдон схватил кусок Коса и бросил его на огненного титана по имени Поливотис", в результате чего образовался остров Нисирос.

Столица острова Мандраки - один из самых живописных городов на всех островах Греции с разноцветными домами, византийскими церквями и прибрежными тавернами. Nat Geo также расхваливает крошечную деревню Эмпориос, которая поражает воображение руинами замков, природной пещерной сауной и, возможно, лучшими видами на вулкан.

Если вы планируете остановиться в Мандраки, то вам понравится бутик-отель Romantzo, всего за 51 доллар за ночь этой весной и просторными балконами с видом на море.

Ранее Tripadvisor назвал пляж з розовым песком на греческом острове Крит лучшим в мире в 2025 году.

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