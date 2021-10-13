Следующей точкой на карте Дмитрия Комарова стала "банановая республика" Эквадор.

Прямо из закрытого и консервативного Пакистана после съемок украинского сезона, Дмитрий Комаров отправился в новую страну, на другой континент – туда, где можно все, где нет запретов и ограничений.

Как сообщает пресс-служба 1+1, следующей точкой на карте, которую будет выворачивать наизнанку главный путешественник страны, стала "банановая республика" Эквадор. Премьера нового эквадорского сезона состоится скоро на телеканале 1+1.

Действительно, эта страна – мировой лидер по экспорту экзотического фрукта. Большинство бананов, которые лежат на полках украинских супермаркетов – оттуда. Но это далеко не все, чем может похвастаться Эквадор.

Прежде всего, это страна ярких контрастов. Есть здесь и жаркие тропические джунгли, и вершины Анд, и ледники. Даже в 21 веке тут можно встретить дикие племена индейцев, которые убивают без выяснения причин, если чужак просто ступил на их земли. На высоких склонах Анд, как и сотни лет назад, беззаботно живут "ковбои" чаграс, а в городах разрешено все – от древнейшей женской профессии, которая здесь легальна, до необычных индейских ритуалов очищения.

"После консервативного Пакистана с большим количеством запретов мы покажем прямо противоположную страну, если говорить о законах в обществе. В Эквадоре можно все. Часто это граничит с безумием, если смотреть с точки зрения европейца. Например, мы не раз бывали в гостях у разных племен, образ жизни которых не менялся сотни лет. Но в Эквадоре мы нашли племя, которое заслуженно называют самым жестоким на планете. В 21 веке, когда туристы уже летают в космос, у них все еще практикуется кровная месть, а чужаков, которые ступили на земли, которые племена считают своими, без разговоров убивают копьем. Эквадор – настоящий "мир наизнанку", о существовании которого мы даже не подозреваем", – рассказал Комаров.

В Эквадоре команде "Мира наизнанку" выпала уникальная возможность пообщаться с индейцами, которые впервые вышли на контакт с цивилизованным миром совсем недавно – в 1950-х годах. И произошло это в результате драматических событий, достойных того, чтобы стать сюжетом приключенческого фильма. Дмитрий Комаров покажет свой документальный цикл программ, в котором раскроет детали этих событий.

"Мир наизнанку" проведет собственное расследование, чтобы узнать, как проходил первый контакт дикого племени с цивилизацией, и как жестокие индейцы превратились в мирных христиан. Дмитрию Комарову удалось найти не просто очевидцев этих событий, но и участников. Например, зрители 1+1 смогут увидеть уникальное интервью с убийцей первых американских миссионеров, которые встретились с неконтактным племенем. Сегодня этот человек, как и его соплеменники, уже поддерживает связь с внешним миром. Он лично расскажет, чем руководствовался, когда копьями убивал мирных гостей, которые дарили их племени подарки и совершили посадку на маленьком самолете недалеко от поселка, чтобы подружиться и выйти на контакт.

Автор и ведущий "Мира наизнанку" узнает, как менялось мировоззрение индейцев после контакта с внешним миром. В программе покажут уникальные истории людей, которые еще недавно боялись самолетов и убивали чужаков копьями, а сегодня живут в городах, носят джинсы и пользуются телефонами.

"Это уникальный пример супербыстрой эволюции. Больше нигде не пообщаешься с людьми, которые за несколько десятилетий совершили прыжок, на который человечеству понадобились миллионы лет. Буквально в одно мгновение из каменного века они перенеслись в мир, где ездят машины, летают самолеты, а в многоэтажных домах из крана течет вода. Что они чувствуют, зная и помня совершенно другую жизнь? Как менялись их сознание и ценности? Как из убийц они превращались в мирных жителей? Мы нашли уникальных героев, которые помнят тот исторический момент – первый контакт индейцев и миссионеров. К сожалению, тот день закончился гибелью "белых людей". Но в результате, некоторые племена стали частью современного общества. В новых выпусках мы не только расскажем в деталях эту историю, но и попробуем разобраться в истинных причинах произошедшего", – рассказал телеведущий-путешественник.

Кроме того, команда "Мира наизнанку" попытается взойти на действующий вулкан, покажет самых красивых девушек Эквадора на конкурсе красоты, побывает на скачках лам и найдет последнего представителя исчезающей профессии. В лучших традициях программы Дмитрий Комаров познакомит с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно. Конечно же, телеведущий попробует необычные местные блюда, которые не так уж и просто проглотить, будет рисковать и открывать ранее неизведанное.

Как сообщал УНИАН, ранее стартовал второй сезон авторского проекта "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", в котором телеведущий показывает новые места для путешествий на карте родной страны.

Автор: Марина Григоренко