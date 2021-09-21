На 1+1 стартует второй сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

На 1+1 стартует второй сезон авторского проекта Дмитрия Комарова "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий покажет новые места для путешествий на карте родной страны.

Как признается Дмитрий, его главная цель - развитие туристического потенциала Украины: "Я покажу места, куда я с удовольствием езжу сам. Это будут новые туристические маршруты в, казалось бы, уже знакомых всем направлениях. Ими можно будет воспользоваться как путеводителем, поскольку, в отличие от "Мира наизнанку" эти маршруты сможет повторить любой украинец. Моя главная цель - развитие туризма в Украине".

В новых выпусках телезрители увидят отдых на любой вкус и кошелек - от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье.

"В новом сезоне более детально будем изучать Карпаты, где у мольфаров узнаем будущее Украины, и побываем на грандиозных праздниках вместе с гуцулами. Покажем, как по-новому можно провести выходные в Одессе. К тому же варианты отдыха на любой вкус и кошелек. Кроме бюджетного отдыха, покажем варианты, как поехать в украинскую столицу юмора с шиком. Уверен, о таком многие даже не догадывались - путешествие, как в кино. В то же время покажем, как абсолютно бесплатно питаться во время путешествия в "жемчужине у моря", Одессе. Будет и экстрим - в Украине много способов зарядиться адреналином", - поделился Дмитрий.

Напомним, первый сезон проекта прошел с рекордными рейтингами. Многие украинцы прошлым летом воспользовались рекомендациями Комарова и поехали отдыхать в показанные им места. Телеведущий поделился, что уже получил множество сообщений благодарности от таких локаций.

Читайте также"Моя "служба" окончена": Дэниел Крейг простился с ролью Джеймса Бонда"Каждый, кто едет куда-то даже на выходные, вносит огромный вклад в развитие туризма в Украине. Если какое-то место становится популярным, на него обращают внимание и бизнес, и государство. Делают дороги, вкладывают деньги, развивают. Я был очень рад узнать, что во многие локации, которые мы показали в первом сезоне, практически сразу же поехало очень много людей. В гуцульской сыроварне возле Верховины этим летом едва справились с производством сыра. Ко мне подходили местные турагенты, благодарили и говорили, что уже привыкли к запросу "отвезите в сыроварню Комарова". В соляные шахты в Донецкой области теперь запустили массовые регулярные экскурсии, хотя когда мы снимали программу, даже билет было купить проблематично. Теперь там туристический бум. На вилковское вино "Новак" нереальный спрос - его раскупают, теперь это - дефицит. Многие места из наших программ - это и есть те туристические жемчужины, которые создают украинский колорит, наше национальное достояние. Их очень важно беречь и развивать", - рассказал Комаров.

Во втором сезоне "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведущий узнает, действительно ли легендарные карпатские мольфары обладают невероятной магической силой, покажет, как, путешествовать поездом в стиле "Восточного экспресса", побывает на празднике Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день по традициям, которым сотни лет, и которые невозможно увидеть в других украинских городах.

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Автор: Диана Могилевич