Также зрители смогут узнать, как живет уникальная пакистанская семья с 53 детьми.

В новом эпизоде тревел-шоу "Мир наизнанку" о Пакистан, который выйдет 9 октября в 18:30 на телеканале 1+1, Дмитрий Комаров узнает, каково это – иметь трех жен и побывает в семье, где 53 ребенка.

Как сообщает пресс-служба 1+1, команда проекта отправится в провинцию Пенджаб, чтобы познакомиться с местным "султаном", который, как в известной песне, имеет трех жен. Героем выпуска станет пакистанец Аднан, у которого по европейским меркам довольно необычная жизнь. В свои 22 года он живет под одной крышей сразу с тремя женами и воспитывает четверых детей. Дмитрий Комаров получил уникальный шанс провести целый день с Аднаном и его супругами и из первых уст узнать о быте и отношениях в мусульманских семьях. Такие интервью – большая редкость, поскольку по местной традиции, женщинам запрещают общаться с другими мужчинами.

Телеведущий узнает, как уживаются под одной крышей сразу несколько жен, ревнуют ли мужа, как они воспитывают детей, разделяют ли домашние обязанности и почему идут на такие браки. Также Комаров разберется, насколько легко для мужчины иметь три жены, ведь по законам Шариата, исламского кодекса поведения, мужчина должен в равной степени обеспечить своих жен всем необходимым, в том числе и жильем.

"Рассуждая о законах ислама, которые позволяют многоженство, кому-то кажется, что религия позаботилась только об интересах мужчин, наделив их множеством привилегий. Но на самом деле эти законы появились в период, когда мужчины злоупотребляли многоженством. Некоторые заводили до сотни жен и в результате в равной степени не могли обеспечить всех ни заботой, ни финансово. Тогда религиозные предписания лимитировали количество жен до четырех и были четко обозначены правила для таких семей", – рассказал Комаров.

Согласно этим правилам, каждая женщина должна получать одинаковое количество внимания и заботы от мужа. В свою очередь задача жен – в равной степени заботится о семейном очаге и воспитывать детей. Но несмотря на это, любить всех жен одинаково Коран не приписывает – сердцу же не прикажешь. Дмитрий Комаров узнает, есть ли место чувствам в современной мусульманской семье.

Семейные традиции Пакистана команда "Мира наизнанку" продолжит изучать в городе Кветта, где узнает, что значит "многодетная семья по-пакистански". Если у нас так называют семьи, где по три ребенка, то в этой стране совсем другие мерки.

Комаров заглянет в гости к врачу Мухаммеду Аджани, который прославился на всю страну необычным рекордом – у него 53 ребенка, а жены почти все время беременны. Многодетному папе всего 47 лет и женился он впервые 20 лет назад. На момент съемки программы двое из трех жен пакистанца были беременны. Но на этом Мухаммед Аджан не собирается останавливаться. Мужчина хочет стать отцом ста детей, поэтому планирует жениться в четвертый раз.

Читайте такжеБудущее Украины и железнодорожная роскошь: что покажут в новом сезоне "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим""Мне страшно представить, какая колоссальная ответственность лежит на мужчине. У него 53 ребенка, скоро будет 55. И все эти дети зависят только от него. Мухаммед Аджан говорит, что во всем полагается на Аллаха и верит, что кому он дает детей, также дает возможность о них и позаботиться", – рассказал Комаров.

Телеведущий познакомится с большой семьей доктора и узнает, сколько денег необходимо для ее содержания, ведь даже, чтобы угостить мороженым всех детей, нужна тележка сладостей, а чтобы накормить всех членом семьи, Мухаммед закупает продукты грузовиками.

Интересно, что в подарок детям Дмитрий Комаров привез особые сувениры из Украины. Их сделала вручную одна из телезрительниц "Мира наизнанку".

Предыдущие выпуски "Мир наизнанку" о Пакистан:

Автор: Марина Григоренко