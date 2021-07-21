Авиакомпании перед регистрацией на рейс предоставляют пассажирам для заполнения специальную форму о состоянии здоровья.

Нидерланды открывают границы для всех украинцев.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

По его словам, согласно рекомендации Совета ЕС, Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля.

"Полноценный безвиз, как в старые-добрые времена", - написал он.

По новым правилам, въезд граждан Украины-владельцев биометрических паспортов в Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов о вакцинации.

Отмечается, что авиакомпании перед регистрацией на рейс предоставляют пассажирам для заполнения специальную форму о состоянии здоровья, которую пассажир должен заполнить, предъявить перед посадкой и держать при себе на протяжении всего полета.

Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.

В частности, в форме спрашивают о симптомах COVID-19 и контакт с больными коронавирусной болезнью.

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Как ранее сообщал УНИАН, в июне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

В последние дни все больше стран начали открывать границы для украинских туристов. Так, 19 июля свои границы для граждан Украины открыла Латвия. Перед этим для украинцев открылись Дания и Бельгия.

Кроме этого, 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств должно в ближайшее время утвердить применение в Евросоюзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

21 июля в СМИ появилась информация, что еще шесть стран Европы могут открыть свои границы для граждан Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи