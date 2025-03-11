Помимо прекрасной погоды, гости Фетхие могут насладиться множеством мероприятий от расслабляющих дней на пляже до посещения исторических мест.

Малоизвестный город Фетхие в Турции город может похвастаться уединенными пляжами, оживленным рынком и историческими местами.

Как пишет Daily Express, расположенный в провинции Мугла, городок выигрывает от теплой погоды в течение всего года, что делает его идеальным местом отдыха для туристов, которые гонятся за солнцем даже в конце зимы.

Отмечается, что в эти выходные температура в городе достигнет 24 °C, ожидается солнечное небо и минимальный ветер. Помимо прекрасной погоды, гости Фетхие могут насладиться множеством мероприятий от расслабляющих дней на пляже до посещения исторических мест.

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Одним из самых популярных мест является пляж Олюдениз, известный своей Голубой лагуной. Он идеально подходит для плавания и паддлбординга. Более смелые туристы также могут заняться парапланеризмом с горы Бабадаг, откуда открывается потрясающий вид на пляж и голубые воды.

Тем, кто ищет более тихое место, стоит отправиться на пляж Кабак. Уединенный пляж окружен пышными сосновыми лесами и скалами, предлагая место для отдыха и купания в лучах турецкого солнца.

В центре города Фетхие находится оживленный рынок, где продается разнообразная одежда, еда и маленькие безделушки. Однако одной из самых популярных покупок на рынке Фетхие является рахат-лукум с множеством вкусов, доступных для сладкоежек.

Интересно, что для тех, кто любит морепродукты, в ресторане на пристани подают свежую рыбу в изобилии. Там есть места на открытом воздухе и посетители могут выбрать морского окуня, лосося, рыбу-меч и креветки.

"После того, как вы насладитесь прекрасными пляжами и оживленным рынком, у посетителей есть возможность посетить исторические скальные гробницы Аминтаса. Древние памятники, датируемые 4 веком до нашей эры, высечены в склоне горы в Фетхие", - сказано в статье.

По словам экспертов, не менее важное место - заброшенная деревня Каякей, которая часто является фаворитом среди посетителей этого района. Деревня опустела после массового исхода после греко-турецких войн 1920-х годов. В настоящее время в ней находится 500 почти идеально сохранившихся домов и три церкви. Это прекрасное место для прогулок, а также здесь есть кафе, где продают свежевыжатые соки.

Новости туризма

Между сверкающими бирюзовыми водами озера Тун и возвышающимися заснеженными вершинами Бернских Альп очаровательный город в Швейцарии остается неизведанной жемчужиной для многих туристов.

Часто обойденный вниманием в пользу исторического очарования Берна или знаменитого курортного города Интерлакен, Тун предлагает потрясающее сочетание природной красоты, средневековой истории и безмятежности у озера.

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