Местным ресторанам теперь запрещено устанавливать газовые обогреватели на террасах.

С 1 января 2025 года в испанской Барселоне начало действовать новое требование, запрещающее ресторанам в центре города устанавливать уличные газовые орелки.

Такое решение было принято с целью уменьшения выбросов углерода. Этому предшествовала многолетняя борьба между городским советом и рестораторами, которые опасаются потери бизнеса из-за того, что клиенты будут избегать зон отдыха на открытом воздухе зимой, пишет The Independent.

Впервые эта мера была введена в 2018 году, но городской совет разрешил постепенный отказ от таких обогревателей, чтобы дать время сектору гостеприимства адаптироваться.

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Тем временем, электрические обогреватели мощностью не более 150 Вт/кв. м по-прежнему будут разрешены в период с 1 ноября по 30 апреля, говорится в заявлении властей Барселоны.

Стоит отметить, что подогреваемые зоны отдыха на открытом воздухе уже запрещены во Франции, где группы по энергосбережению подсчитали, что их использование на террасе площадью 75 квадратных метров в зимние месяцы выбрасывает столько же CO2, сколько автомобиль, обогнувший земной шар три раза.

Тем временем, аналогичная попытка запретить использование обогревателей на открытом воздухе в испанском Мадриде была сорвана в прошлом году после того, как местный суд постановил, что городской совет не представил доказательств того, что они способствуют глобальному потеплению.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Барселона заявили о планах запретить сдавать частное жилье туристам с 2029 года.

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