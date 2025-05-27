Мнения жителей города по поводу нововведений на местных пляжах разделились.

Пляжи Рио-де-Жанейро у большинства туристов ассоциируются с музыкой самба из каждого киоска, коктейлями кайпиринья от уличных торговцев и стульями просто на песке. Однако вскоре эту непринужденную атмосферу веселья может стать намного труднее найти, если у продавцов не будет соответствующих разрешений.

Как пишет The Associated Press, в середине мая мэр второго по величине города Бразилии Эдуардо Паес издал указ, устанавливающий новые правила для набережной города, заявив, что он хочет сохранить городской порядок, общественную безопасность и окружающую среду, а также способствовать мирным отношениям между туристами и жителями.

Новые меры должны вступить в силу с 1 июня 2025 года, и они запрещают продажу еды и напитков, аренду стульев, громкоговорители и даже живую музыку в киосках без официальных разрешений. Кроме того, пляжным домикам будет разрешено иметь только номер, а не креативные названия, под которыми многие из них сейчас известны.

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Впрочем, мнения горожан по поводу нововведения разделились: некоторые поприветствовали этот шаг по борьбе с тем, что они считают хаотичной деятельностью на пляже, но другие говорят, что указ угрожает динамичной пляжной культуре Рио и средствам к существованию многих музыкантов и местных торговцев, которым может быть трудно или невозможно получить разрешения.

"Трудно представить Рио-де-Жанейро без босса-новы, без самбы на пляже. Пока мир поет "Girl from Ipanema", мы не сможем играть ее на пляже", – пожаловался Хулио Триндаде, работающий диджеем в киосках.

В свою очередь Орла Рио, управляющий более чем 300 киосками, заявил, что эти ограничения на музыку равносильны "заглушению души набережной, это подрывает дух демократического, музыкального, яркого и аутентичного Рио".

В свою очередь Мария де Лурдес ду Кармо, которая возглавляет Движение объединенных уличных торговцев, известное под аббревиатурой MUCA, заявила, что мэрия не выдает достаточно разрешений торговцам на пляже: "Нам нужны разрешения, но их не дают".

Тем временем, 65-летняя жительница Копакабаны Мария Люсия Сильва наоборот поддержала такие действия со стороны мэрии.

"Копакабана – район для пожилых людей... Никто не платит очень высокий налог на недвижимость или абсурдную арендную плату, чтобы иметь такой огромный беспорядок", – пожаловалась она, критикуя шум и загрязнение на пляже.

А вот для 53-летней Ребекки Томпсон из Уэльса, которая снова приехала в Рио после пятинедельной поездки в прошлом году, безумие на пляжах – это часть местного очарования.

"Там есть живость, есть энергия. Для меня всегда было сильное чувство общности и принятия. Я думаю, было бы очень грустно, если бы это исчезло", – сказала она.

Сейчас противники указа ищут способы остановить его реализацию или, по крайней мере, изменить его, чтобы разрешить живую музыку без разрешения. Но пока безуспешно.

Также на прошлой неделе муниципальное собрание Рио обсудило законопроект, направленный на регулирование использования береговой линии, включая пляжи и набережные. Он поддерживает некоторые аспекты указа, такие как ограничение усиленной музыки на песке, но не требование, чтобы киоски имели разрешения на живых музыкантов. Предложение еще должно быть официально вынесено на голосование, и неясно, произойдет ли это до 1 июня. В случае одобрения законопроект будет иметь приоритет над указом мэра.

Экономическая деятельность на пляжах Рио, за исключением киосков, баров и ресторанов, приносит около 4 миллиардов реалов (около 710 миллионов долларов) в год, согласно отчету мэрии Рио за 2022 год. Миллионы иностранцев и местных жителей посещают пляжи Рио каждый год, чтобы насладиться местной расслабленной атмосферой.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что туристам вскоре придется бронировать места на одном из самых популярных пляжей Европы через приложение – Туэрредду на итальянском острове Сардиния.

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