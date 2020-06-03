В Туркменистане открыли гигантский монумент велосипедисту (фото)

На фотографиях видно, что по высоте монумент «Велосипед» почти в 20 раз превосходит рост работников, которые готовили его к открытию.

Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде гигантский монумент велосипеду.

Фотографии монумента показало ИА «Золотой век».

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Он возведен у подножия горного хребта Копетдаг. На фотографиях видно, что по высоте монумент «Велосипед» почти в 20 раз превосходит рост работников, которые готовили его к открытию.

В ответ на открытие монумента Международный союз велосипедистов наградил президента Гурбангулы Бердымухамедов высшей наградой за популяризацию этого вида спорта.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что в стране случаев заражения коронавирусом нет.

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