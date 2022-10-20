Специальные инспекторы будут жестко контролировать соблюдение отельерами лимитов на отдыхающих на Майорке.

Один из самых популярных курортов Испании остров Майорка, который в 2022 году возглавил топ самых популярных направлений в мире, объявил о планах сократить количество туристов, приезжающих сюда на отдых.

Об этом пишет The Sun.

Чтобы регулировать туристические потоки, на курорте намерены установить новые более жесткие лимиты на количество доступных для туристов вариантов размещения.

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Также местные власти предупредили, что владельцев квартир и вилл, сдающих свою недвижимость "сверх квоты", будут штрафовать. Для этого даже намерены нанять дополнительных инспекторов.

Это произошло после того, как Майорка пережила беспрецедентный наплыв туристов летом 2022 года после снятия ограничений на поездки из-за коронавируса, когда отели и улицы были заполнены до краев.

Однако вместо радости от роста финансовых потоков, такой туристический бум вызвал новые жалобы и протесты от местных жителей.

В свою очередь представители туристической отрасли заявили, что хотят, чтобы регион брал качеством отдыха, а не количеством туристов. Также они ставят себе целью искоренить хулиганство.

Отдых на Майорке – какие ограничения уже существуют

Популярный испанский курорт Майорка уже несколько лет борется с чрезмерным туризмом, а также плохим поведением отдыхающих. Так, еще в 2019 году здесь запретили употреблять алкоголь в некоторых популярных районах, в том числе на пляже, стремясь решить проблему с пьяными туристами.

Летом 2022 года, когда туристы массово вернулись на Майорку после смягчения ковидных ограничений, некоторые местные рестораны решили ввести дресс-код, чтобы отпугнуть плохо одетых туристов.

Позже отельеры на Майорке решили бороться с шумными туристами, заставив их подписывать при заселении в отели так называемый "кодекс поведения".

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