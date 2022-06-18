Дресс-код будет запрещать заходить в заведения в купальниках и пляжной одежде, а также в дешевых аксессуарах, купленных у уличных торговцев.

Группа из 11 ресторанов в Пальма-де-Майорке на испанских Балеарских островах ввела дресс-код с целью отсеять плохо одетых туристов.

Рестораны, все члены группы Palma Beach, ввели QR-коды, чтобы клиенты могли сканировать и проверить обязательный дресс-код, который они называют Smart Chic, сообщает The Local.

В частности, этот дресс-код запрещает приходить в заведение в майках, купальных костюмах, карнавальных костюмах, а также с аксессуарами, приобретенными у уличных торговцев, такими как солнцезащитные очки, шляпы или парики.

Также туристы не могут зайти в эти 11 ресторанов, если на них есть золотые цепочки, шляпы, футболки или одежда с логотипами других компаний на островах, которые пропагандируют пьяный туризм.

Введение дресс-кода является частью более широкой попытки изменить модель туризма, которую предлагают Балеарские острова.

Средиземноморский архипелаг, состоящий из Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры, хорошо известный не только своими красивыми курортами, но и местами для пьяного туризма.

Давно известные своими дешевыми напитками, пабами и алко-круизами острова привлекали туристов со всей Европы для дешевых пьяных развлечений.

Например, Магалуф на Майорке пользуется особой популярностью у британцев и, в меньшей степени, немцев и других северных европейцев, которые хотят дешевого и наполненного алкоголем отдыха на солнце.

Но новые правила, запрещающие чрезмерное употребление алкоголя и беспорядочное поведение на островах, усложняют это, поскольку власть пытается изменить имидж и модель туризму Балеарских островов.

Новые правила, которые первоначально были введены в январе 2020 года, почти не выполнялись из-за пандемии коронавируса, но теперь вступают в силу и запрещают 2-в-1, счастливые часы и бесплатные бар-предложения, ограничивая продажу алкоголя с 21:30 до 8:00 утра, ограничение алкогольных напитков до шести в день в отелях типа "все включено".

Туристическая практика, когда пьяные туристы вылетали с балконов в бассейны также запрещена с немедленным выселением тех, кто участвует в популярном и часто смертельном развлечении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года курортный город Пальма на острове Майорка запретил употреблять алкоголь в некоторых популярных районах, в том числе на пляже, стремясь решить проблему с пьяными туристами. Новые ограничения, которые ввела мэрия, касаются шестикилометрового пляжа Платья-де-Пальма и четырех центральных зон Пальмы.

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