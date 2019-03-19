На Майорке будут бороться с пьяными туристами штрафами

В прошлом году случилось не менее 15 случаев, когда пьяные туристы выпали с балконов на Майорке.

Курортный город Пальма на Майорке запрещает употреблять алкоголь в некоторых популярных районах, в том числе на пляже, стремясь решить проблему с пьяными туристами.

Новые ограничения, которые вводит мэрия, касаются шестикилометрового пляжа Платья-де-Пальма и четырех центральных зон Пальмы, сообщает Европравда со ссылкой на BBC.

Полиция сможет выписывать штрафы до 3 тысяч евро за антиобщественное поведение с 1 апреля. Штрафовать будут также бары, клубы и рестораны, которые нарушают правила. Они не должны способствовать употреблению алкоголя на улице.

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В самых популярных прибрежных районах Пальмы больше не будет "счастливых часов" или предложений "два по цене одного".

Майорка долгое время привлекает молодых немецких и британских туристов, которые часто выпивают и отдыхают в шумных ночных клубах.

В прошлом году произошло не менее 15 случаев, когда пьяные туристы выпали с балконов на Майорке. В восьми случаях они были смертельными.

Летом прошлого года Пальма ввела запрет на сдачу в аренду квартир собственниками жилья без разрешения Министерства туризма Балеарских островов.

Напомним, в прошлом году власти Пальмы на летний сезон ограничили продажу алкоголя, чтобы город не заполняли пьяные туристы, которые ведут себя неприлично.