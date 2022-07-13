Полиция Майорки также проведет обучение для сотрудников местных отелей, чтобы научить их справляться с разбушевавшимися гостями.

На острове Майорка, являющемся одним из самых популярных курортов Испании, отельеры решили бороться с шумными туристами, заставив их подписывать при заселении в отели так называемый "кодекс поведения".

Об этом пишет Express.

Также отмечается, что полиция Майорки проведет обучение для сотрудников местных отелей, чтобы научить их справляться с разбушевавшимися гостями, главным образом, в популярных районах Ареналь и Кан-Пастилья. Владельцы отелей даже предусмотрели дополнительные средства на оплату работы большего количества охранников.

Отмечается, что к таким мерам владельцы отелей решили прибегнуть после серии "инцидентов" с участием буйных туристов, обвинив местные власти в бездействии.

В частности, из года в год на Майорке поступают жалобы на незаконные уличные вечеринки и акции по продаже алкогольных напитков "два по цене одного". Более того, некоторые перевозчики предлагают туристам пиво прямо во время трансфера из аэропорта в отель, и они прибывают на заселение уже пьяными.

"Когда туристы собираются вместе и пьют, их невозможно остановить. В конце концов они поджигают пляжные зонтики и разбивают урны для мусора. И бывают драки", – жалуется Дэвид Сервера из Ассоциации жителей городка Льюкмайор на Майорке.

Отметим, что Майорка уже не первый год пытается взять туристов под контроль. А поскольку летом 2022 года, после двух лет карантина, число отдыхающих здесь туристов сравнялось с показателями доковидного 2019 года. проблема стала вновь актуальной.

Так, еще в 2019 году на Майорке запретили употребление алкоголя в некоторых районах или же ограничили количество спиртного, которое можно выпить в отелях, работающих по системе "все включено".

Также популярный средиземноморский остров также пытается ограничить количество туристов, приезжающих сюда каждое лето. Среди прочего, рассматривается ограничение количества пассажиров в аэропортах. Также уже введен контроль над круизными пассажирами с ограничениями на количество лайнеров, которым разрешено швартоваться у местных берегов.

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые рестораны на Майорке решили ввести дресс-код, чтобы отпугнуть плохо одетых туристов.