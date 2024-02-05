Мальтийский орден - благотворительная организация, которая когда-то была государством и до сих пор считает себя таковой.

Мальтийский орден - это не только религиозный католический орден с почти 1000-летней историей, но также суверенное государство со статусом наблюдателя в ООН. Имея собственную конституцию, валюту и гражданство, Мальтийский орден однако не имеет собственной суверенной территории, а только суверенные резиденции на территории других стран, что делает его поистине уникальным государством.

Мальтийский орден возник именно как организация - рыцарский орден - в Иерусалиме около 1099 года. В 1530 году король Испании подарил ордену Мальтийский архипелаг, фактически превративший орден в небольшое суверенное государство. Однако Наполеон Бонапарт уничтожил государство мальтийских рыцарей в 1798 году, и сегодня Мальтийский орден существует де-факто как международная организация с главной штаб-квартирой в Риме.

Хотя сегодня Мальтийский орден имеет дипломатические отношения со 113 государствами мира, не все они признают его полноценным государством. Впрочем это не мешает ордену выдавать свои собственные паспорта, которые эти государства признают.

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Хотя практика выдачи дипломатических документов своим представителям существует в ордене с XIV века, паспорта в современном смысле Мальтийский орден начал выдавать только после Второй мировой войны.

Поскольку Мальтийский орден не имеет территории, у него нет и собственного населения. Зато есть члены ордена - рыцари и дамы. Сейчас их более 13 тысяч. Однако не все из них имеют паспорта Мальтийского ордена. Этот документ выдают только высшему руководству и дипломатическим представителям ордена. Таким образом, в обращении всего около 500 дипломатических паспортов Мальтийского ордена, что делает этот паспорт самым редким в мире.

Стоит отметить, что сам паспорт отвечает всем современным требованиям - имеет соответствующие технологии защиты от подделки и содержит биометрические данные владельца. Изготавливает эти паспорта Австрийская государственная типография.

Обложка паспорта имеет багровый цвет, что, возможно, символизирует кровь Христа. Ее украшает герб и надпись золотыми буквами – "Ordre Souverain Militaire de Malte", что является названием ордена на французском языке.

Орден выдает паспорта членам правительства на срок их полномочий. Паспорта великих магистров действительны в течение самого длительного периода, поскольку они избираются на 10 лет, могут служить два срока и должны уйти в отставку к 85 годам. Другие паспорта действительны в течение четырех лет и используются только для дипломатических миссий. Паспорта имеют 44 страницы с водяным знаком Мальтийского креста без особой помпы – без изображений или цитат.

Эудженио Айрольди Ди Роббиате, бывший директор по коммуникациям ордена, рассказал CNN, что ему было смешно наблюдать за реакцией таможенников, когда они видели его паспорт. "Они, вероятно, никогда раньше не видели такого. Однажды, когда я приехал в аэропорт Бангкока (Таиланд), толпа таможенников на паспортном контроле захотела увидеть мой редкий паспорт и сделать с ним селфи", — рассказывает он.

Сам Мальтийский орден сегодня в первую очередь является благотворительной организацией, причем одной из крупнейших в мире. Он оказывает медицинскую и гуманитарную помощь жертвам конфликтов и стихийных бедствий. Под его патронажем находятся больницы, дома престарелых, бесплатные столовые по всему миру.

Хотя Мальтийский орден уже более двух столетий не контролирует остров Мальту, и сегодня там существует другое суверенное государство (Республика Мальта), там до сих пор хранится немало памятников, относящихся к эпохе мальтийских рыцарей. Одна из первых вещей, которые вы заметите, когда прибудете на главный остров, — это огромный форт Сент-Анджело. Величественный средневековый Бастион когда-то был штаб-квартирой ордена и является единственным сохранившимся зданием на острове, которое до сих пор частично принадлежит рыцарям.

Это также один из крупнейших туристических объектов Мальты, где каждый желающий может узнать много интересного о почти тысячелетней истории Мальтийского ордена.

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