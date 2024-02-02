Египетские чиновники хотят вернуть облицовку, которая осыпалась или была снята с пирамиды много веков назад.

Власти Египта решили отреставрировать одну из главных пирамид в Гизе, чем вызвали возмущение ученых по всему миру. Как сообщило Минис терство туризма и древностей Египта, чиновники хотят реконструировать первоначальный облик пирамиды фараона Микерина (Менкаура) — самой поздней из трех главных пирамид Гизы.

Изначально пирамида примерно на треть своей высоты была облицована красным асуанским гранитом. Однако с течением времени больше половины облицовки пропало. В рамках проекта реконструкции, который Египет хочет реализовать совместно с Японией за три года, планирует восстановить гранитную облицовку, используя блоки, лежащие у подножия пирамиды. Считается, что они и есть та самая пропавшая облицовка, предположительно упавшая и оставшаяся лежать у подножия.

Однако в соцсетях проект египетских властей встретили не так однозначно. Под роликами, где показан процесс подготовки к реконструкции, пользователи оставляли возмущенные комментарии и предлагали заодно "выпрямить Пизанскую башню" и поклеить обои на пирамиды.

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Против реконструкции выступили многие ученые. Археолог и египтолог из Арабской академии науки, технологий и морского транспорта Моника Ханна назвала проект "совершенно ненаучным". Она в частности отметила, что большинство блоков, лежащих вокруг пирамиды, не были обработаны, то есть древние египтяне при постройке пирамиды не использовали конкретно эти камни для облицовки.

"Поэтому любая попытка обработать блоки вокруг пирамиды является вопиющим вмешательством в работу древних египтян, которым еще предстояло завершить эту пирамиду", — написала Ханна.

Против реконструкции также выступил доцент кафедры реставрации и консервации древностей Университета науки и технологий в Гизе Ибрагим Мохамед Бадр, выразив опасение, что в итоге на пирамиду установят блоки, которые не имеют к ней никакого отношения. А профессор египетского искусства и архитектуры в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Кэтлин Куни отметила, что в свое время фасад пирамиды так и остался незавершенным, поэтому решение навесить на пирамиду облицовку – это странная попытка "изменить прошлое".

Газета The Washington Post отметила, что пирамиды Гизы внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому просто так менять их облик нельзя. По данным издания "Аль-Манасса", сейчас египетские власти приостановили работы, чтобы специальная комиссия оценила осуществимость проекта.

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