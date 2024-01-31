Мексиканское правительство уверяет, что банды воюют только между собой и туристов не трогают - просто проверяют на блокпостах.

В Мексике ряд памятников цивилизации майя стали недоступны для посещения туристами из-за войны наркокартелей, которые фактически взяли под свой контроль исторические жемчужины. Как пишет Sky News, сейчас посещение древних руин стало опасным для туристов.

По сообщениям мексиканского правительства, из-за войны наркокартелей в регионе Чьяпас полностью отрезанными от цивилизованного мира стали руины города Яшчилан. Одно время это был один из самых могущественных городов государства майя, и сегодня он известен своими каменными сооружениями, на которых сохранились иероглифические тексты.

Доступ к другим историческим памятникам остается, но их посещение стало рискованным. Как говорят местные гиды, наркокартели установили свои собственные контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих к руинам города Бонампак, известного своими фресками, и к археологической зоне Лагартеро. На блокпостах наркокартели заставляют путешественников сдавать документы и мобильные телефоны, чтобы пройти дальше.

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Отмечается, что два картеля начали войну за прибыльные маршруты контрабанды наркотиков и мигрантов. В рамках этой войны они устанавливают контрольно-пропускные пункты, чтобы обнаруживать любые перемещения своих соперников.

Пока не было сообщений, что от этих событий пострадал хоть один турист, и мексиканское правительство тоже утверждает, что эти места безопасны. Но многие гиды прекратили водить туда туристические группы.

"Как будто вы сказали мне ехать в Сектор Газа, верно? Они забирают ваш мобильный телефон и запрашивают код входа, а затем просматривают ваши разговоры, чтобы узнать, принадлежите ли вы к какой-либо другой банде. В любой момент может появиться соперничающая группа и начать перестрелку", – объясняет уровень "беспечности" маршрута один из гидов.

Между тем знаменитые высокие пирамиды Тонина тоже стали недоступны после того, как местный землевладелец запретил проход туристов через свою землю, требуя от правительства оплаты за предоставление права прохода.

Другие новости с предупреждениями для туристов

Как писал УНИАН, столицу Италии, Рим, являющееся одним из самых популярных среди туристов направлений в мире, признали самым опасным городом в Европе по итогам 2023 года. Второе место в антирейтинге заняла греческая столица Афины, а третье – французский портовый город Марсель.

Также мы рассказывали о самые странные туристические запреты 2023 года в Европе. Кажется, в Европе уже устали от туристов настолько, что скоро уже будут лупцевать их, лишь бы не приезжали.

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