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В Лондоне украсили рождественскими гирляндами Королевский ботанический сад (видео, фото)

11:59, 22 ноября 2019
Новости туризма
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Игра праздничных огней: в Королевский ботанический сад в Лондоне уже пришло Рождество.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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120 гектаров территорий с растениями в этом году украсили миллионом огоньков, а на одной из инсталляций зажгли свечи.

Наблюдать за этой красотой посетители могут под праздничную музыку. Световое шоу с цветной иллюминацией будут запускать каждую ночь до января.

Руководство ботанического сада признается, что дизайн рождественских огоньков продумывают на год вперед.

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Теги: #Лондон#Рождество