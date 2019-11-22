В Лондоне украсили рождественскими гирляндами Королевский ботанический сад (видео, фото)

На декорации потратили около 1 миллиона огоньков.

Игра праздничных огней: в Королевский ботанический сад в Лондоне уже пришло Рождество.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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120 гектаров территорий с растениями в этом году украсили миллионом огоньков, а на одной из инсталляций зажгли свечи.

Наблюдать за этой красотой посетители могут под праздничную музыку. Световое шоу с цветной иллюминацией будут запускать каждую ночь до января.

Руководство ботанического сада признается, что дизайн рождественских огоньков продумывают на год вперед.