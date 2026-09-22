'Мы не можем этого допустить': Рубио заявил об атаках Украины на суда США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка обеспокоена неоднократными случаями, когда Украина, возможно, непреднамеренно, наносила удары по судам, связанным с США. Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News.
В частности, госсекретарь прокомментировал обеспокоенность президента США Дональда Трампа в связи с ростом мировых цен на нефть.
Как сказал Рубио, это представляет собой дилемму по трем причинам.
"В основном рост цен на нефть, который вы наблюдали в последние несколько недель – сейчас ситуация стабилизировалась – связан с Черным морем, Украиной и Россией, а также с Йеменом и хуситами", – подчеркнул Рубио.
В частности, как пояснил госсекретарь, дилемма заключается в том, что в Украине говорят: "Каждую ночь Россия запускает по Киеву ракеты и наносит удары по гражданскому населению, и поэтому Украина должна ответить".
"Я думаю, вы видели, что 5 тысяч дронов атаковали Москву, Россию, примерно 48 часов назад", – сказал Рубио.
Поэтому, по мнению Рубио, это влияет на мировые цены на топливо.
"Однако единственное, что нас беспокоит, заключается в том, что в течение последних нескольких месяцев неоднократно имели место случаи, когда связанные с Америкой суда становились мишенями – наверное, непреднамеренно, но все же мишенями со стороны Украины. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило. Эту проблему нужно решить", – подчеркнул Рубио.
Также он добавил, что Трамп постоянно стремится прекратить войну между Россией и Украиной и готов прилагать все возможные усилия для ее окончания. Однако Рубио признал, что сделать это непросто.
"Но мы по-прежнему надеемся, что что-то может произойти, потому что вы знаете, что россияне страдают – тысячи погибших солдат каждую неделю. И, конечно, Украина также сталкивается с натиском. Таким образом, это действительно наносит большой ущерб обеим сторонам. И мы хотим сделать все возможное, чтобы положить этому конец. Это очень сложно, к сожалению", – отметил Рубио.
Возможно ли энергетическое перемирие между Россией и Украиной
Также Рубио оценил шансы на то, что между Украиной и Россией может быть заключено энергетическое перемирие.
Как сказал Рубио, замораживание атак на энергетическую инфраструктуру "было бы хорошей идеей".
"Прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, в рамках которого инфраструктура Украины не будет подвергаться ударам, а также поставки российских энергоносителей не будут становиться мишенью – это будет идеальный результат. Именно это мы и поддерживаем. И мы бы предложили это и посмотрели, удастся ли этого добиться", – заявил Рубио.
Он добавил, что США обсуждали этот вопрос с рядом стран.
Но, по его мнению, как и в войне, для достижения результата необходимо, чтобы две страны договорились об этом.
"И это является проблемой", – добавил Рубио.
Дипломатические усилия администрации Трампа по прекращению войны
Также его спросили, почему он не берет на себя лидерскую роль в урегулировании войны между Россией и Украиной, ведь создается впечатление, что этим занимаются специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Как заявил Рубио, лидирующую роль в усилиях по Украине и России, а также по другим вопросам играет президент Трамп, а за ним следует привлечённая команда специалистов.
"Не проходит и дня, чтобы я не работал над вопросами, касающимися Украины или Ирана, или над какими-либо другими вопросами. И каждый играет свою роль в этом отношении", – сказал Рубио.
По его словам, помимо должности госсекретаря, он исполняет обязанности советника по национальной безопасности и, соответственно, ему приходится координировать работу между правительственными ведомствами, привлекая Министерство финансов, разведывательные органы и т. д. по вопросам, в том числе касающимся Украины. А также он продолжает возглавлять Государственный департамент и руководить его работой.
Как пояснил Рубио, Виткофф и Кушнер являются представителями миротворческой миссии, сосредоточенной исключительно на Иране и Украине, с целью добиться заключения мирных соглашений. "Они проводят замечательную работу", – подчеркнул Рубио.
Однако, как отметил Рубио, решения принимает Трамп, а затем их реализует.
Мирные инициативы США – что известно
Как сообщал УНИАН, 21 сентября Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны. Также он назвал конфликт между Россией и Украиной позором.
В то же время посол США в НАТО Мэтью Витакер объяснил, почему Россия и Украина не приступили к переговорам. По его словам, россияне не прекращают наносить удары по Украине из-за того, что стремятся зимой добиться значительных успехов для улучшения своей переговорной позиции.