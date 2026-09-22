'Мы не можем этого допустить': Рубио заявил об атаках Украины на суда США

Это заявление прозвучало на фоне обеспокоенности США ростом мировых цен на нефть.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка обеспокоена неоднократными случаями, когда Украина, возможно, непреднамеренно, наносила удары по судам, связанным с США. Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News.

В частности, госсекретарь прокомментировал обеспокоенность президента США Дональда Трампа в связи с ростом мировых цен на нефть.

Как сказал Рубио, это представляет собой дилемму по трем причинам.

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"В основном рост цен на нефть, который вы наблюдали в последние несколько недель – сейчас ситуация стабилизировалась – связан с Черным морем, Украиной и Россией, а также с Йеменом и хуситами", – подчеркнул Рубио.

В частности, как пояснил госсекретарь, дилемма заключается в том, что в Украине говорят: "Каждую ночь Россия запускает по Киеву ракеты и наносит удары по гражданскому населению, и поэтому Украина должна ответить".

"Я думаю, вы видели, что 5 тысяч дронов атаковали Москву, Россию, примерно 48 часов назад", – сказал Рубио.

Поэтому, по мнению Рубио, это влияет на мировые цены на топливо.

"Однако единственное, что нас беспокоит, заключается в том, что в течение последних нескольких месяцев неоднократно имели место случаи, когда связанные с Америкой суда становились мишенями – наверное, непреднамеренно, но все же мишенями со стороны Украины. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило. Эту проблему нужно решить", – подчеркнул Рубио.

Также он добавил, что Трамп постоянно стремится прекратить войну между Россией и Украиной и готов прилагать все возможные усилия для ее окончания. Однако Рубио признал, что сделать это непросто.

"Но мы по-прежнему надеемся, что что-то может произойти, потому что вы знаете, что россияне страдают – тысячи погибших солдат каждую неделю. И, конечно, Украина также сталкивается с натиском. Таким образом, это действительно наносит большой ущерб обеим сторонам. И мы хотим сделать все возможное, чтобы положить этому конец. Это очень сложно, к сожалению", – отметил Рубио.

Возможно ли энергетическое перемирие между Россией и Украиной

Также Рубио оценил шансы на то, что между Украиной и Россией может быть заключено энергетическое перемирие.

Как сказал Рубио, замораживание атак на энергетическую инфраструктуру "было бы хорошей идеей".

"Прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, в рамках которого инфраструктура Украины не будет подвергаться ударам, а также поставки российских энергоносителей не будут становиться мишенью – это будет идеальный результат. Именно это мы и поддерживаем. И мы бы предложили это и посмотрели, удастся ли этого добиться", – заявил Рубио.

Он добавил, что США обсуждали этот вопрос с рядом стран.

Но, по его мнению, как и в войне, для достижения результата необходимо, чтобы две страны договорились об этом.

"И это является проблемой", – добавил Рубио.

Дипломатические усилия администрации Трампа по прекращению войны

Также его спросили, почему он не берет на себя лидерскую роль в урегулировании войны между Россией и Украиной, ведь создается впечатление, что этим занимаются специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Как заявил Рубио, лидирующую роль в усилиях по Украине и России, а также по другим вопросам играет президент Трамп, а за ним следует привлечённая команда специалистов.

"Не проходит и дня, чтобы я не работал над вопросами, касающимися Украины или Ирана, или над какими-либо другими вопросами. И каждый играет свою роль в этом отношении", – сказал Рубио.

По его словам, помимо должности госсекретаря, он исполняет обязанности советника по национальной безопасности и, соответственно, ему приходится координировать работу между правительственными ведомствами, привлекая Министерство финансов, разведывательные органы и т. д. по вопросам, в том числе касающимся Украины. А также он продолжает возглавлять Государственный департамент и руководить его работой.

Как пояснил Рубио, Виткофф и Кушнер являются представителями миротворческой миссии, сосредоточенной исключительно на Иране и Украине, с целью добиться заключения мирных соглашений. "Они проводят замечательную работу", – подчеркнул Рубио.

Однако, как отметил Рубио, решения принимает Трамп, а затем их реализует.

Мирные инициативы США – что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны. Также он назвал конфликт между Россией и Украиной позором.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Витакер объяснил, почему Россия и Украина не приступили к переговорам. По его словам, россияне не прекращают наносить удары по Украине из-за того, что стремятся зимой добиться значительных успехов для улучшения своей переговорной позиции.

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