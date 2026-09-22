AirPods больше не фаворит: владельцы назвали лучшие наушники для звонков

Главное преимущество этих моделей проявляется именно во время телефонных разговоров.

При выборе TWS-наушников многие обращают внимание на автономность, шумоподавление и качество звука, но не менее важна передача голоса во время звонков, отмечает BGR. По отзывам владельцев, с этой задачей лучше всего справляются Huawei FreeBuds Pro 5 и Anker Soundcore Liberty 5 Pro.

Главное преимущество этих моделей проявляется именно во время разговоров. Владельцы отмечают, что их голос остается четким даже в шумной обстановке, причем улучшение качества связи часто замечают и собеседники. Добиться такого результата помогает сочетание нескольких микрофонов, шумоподавления и технологий костной проводимости.

Особенно интересен опыт владельца Soundcore Liberty 5 Pro. Он использовал наушники во время рабочего звонка прямо в караоке-баре и, несмотря на сильный фоновый шум, собеседник отлично слышал его голос.

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Для улучшения качества звонков Anker и Huawei делают ставку на схожие технологии. В Soundcore Liberty 5 Pro Anker объединила 8 микрофонов, 2 датчика костной проводимости и отдельный ИИ-чипсет, который помогает обрабатывать голос и отсекать посторонние звуки.

Huawei не раскрывает всех подробностей своей технологии, но известно, что в FreeBuds Pro 5 тоже используется акустический датчик костной проводимости. Данные с двух динамиков дополнительно обрабатываются ИИ-алгоритмами для более четкой передачи голоса.

Оба производителя заявляют, что их системы анализируют окружающий шум примерно 400 000 раз в секунду и способны снижать уровень фонового шума до 100 дБ. Anker также заявляет о возможности распознавать голос человека при уровне звука от 30 дБ в тихой обстановке, тогда как Huawei делает упор на эффективном подавлении шума ветра при скорости до 35 км/ч.

И модель Soundcore Liberty 5 Pro, и Huawei FreeBuds Pro 5 стоят около $170, что делает их более доступной альтернативой премиальным наушникам Bose и Apple.

УНИАН рассказывал, что люди снова возвращаются к проводным наушникам – и дело не только в ностальгии. Главное преимущество проводных наушников очевидно: их не нужно заряжать и постоянно следить за уровнем заряда.

Ранее в этом месяце Apple обновила линейку беспроводных наушников. AirPods 5 получили переработанную акустическую систему и активное шумоподавление, причем компания заявляет почти о 50-процентом улучшении эффективности ANC по сравнению с AirPods 4.

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