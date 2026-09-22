Песков заявил, что Россия якобы "выступает за крепкий мир".

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы "заинтересована в достижении длительного мира", но не во временном прекращении огня. Его слова цитируют росСМИ.

"Путин и российская сторона всегда заявляли, что мы выступаем за крепкий мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, в сущности, ничего не даст", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ также заявил, что Украина прекрасно знает условия для завершения войны. По его словам, именно они позволят выйти на путь к устойчивому миру.

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Почему Россия и Украина не приступили к переговорам

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что россияне не прекращают наносить удары по Украине, поскольку стремятся зимой добиться значительных успехов для улучшения своей позиции на переговорах.

По словам Уитакера, США пытаются прекратить войну между Россией и Украиной, а для этого необходимо заключить серию соглашений о прекращении огня. Он подчеркнул, что пока обе стороны до сих пор пытаются одержать верх. В частности, по его мнению, россияне воспринимают ситуацию таким образом, что им может удастся добиться значительных успехов, если их стратегия сработает.

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