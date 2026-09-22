Мадяр резко ответил об 'Карпатской восьмерке' и сравнил её с сельской футбольной командой

Глава венгерского правительства категорически отказался от участия в С8.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что считает неприемлемым объявление своей страны участницей международного объединения "Карпатская восьмерка" (С8) без предварительных консультаций с ней и без ее согласия. Об этом пишет Kontroll.

Так он объяснил причины отказа присоединиться к С8, одновременно ответив на пост министра иностранных дел Андрея Сибиги, в котором тот выразил удивление "чрезмерно конфронтационными заявлениями" Мадяра относительно "Карпатской восьмерки".

"Я попробую помочь. Совершенно недопустимо утверждать, что суверенная страна является членом международного объединения, не проведя предварительных консультаций с соответствующей страной и не получив ее согласия", – написал он.

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Объясняя свою позицию, он привел пример с футбольной командой, которую якобы создали в соседнем селе и взяли туда человека без его согласия.

"В соседнем селе мы создали футбольную команду. Мы не знаем друг друга, но ты тоже в ней, и ты должен принести мяч", – говорит Мадяр.

Также он, выступая в венгерском парламенте 21 сентября, заявил о возможном участии в С8 следующее:

"Достаточно того, что я премьер-министр Венгрии, а если я об этом не знаю, то поверьте, Венгрия в этом не участвует".

Министр иностранных дел Анита Орбан также отреагировала на пост Сибиги. По её словам, Мадяр чётко дал понять: Венгрия не присоединилась к C8, и это факт.

"Никакое международное сотрудничество в области энергетики не может быть реализовано без участия венгерского правительства", – добавила она.

Также министр подчеркнула, что с момента вступления в должность нового венгерского правительства оно сделало несколько шагов навстречу Украине, поэтому, мол, нельзя проводить параллель между политикой нынешнего кабинета и прежней политикой Виктора Орбана, направленной на блокирование.

Заявления Венгрии по поводу Украины

Как сообщал УНИАН, Мадяр заявил, что Венгрия отказалась участвовать в "Карпатской восьмерке", хотя и получила приглашение от Украины. Он отметил, что у него есть веские причины не присоединяться к этому объединению, но подробностей тогда не привёл.

Также Мадяр заявил, что пока он у власти, в стране не будет построено хранилище для украинской нефти. Он отметил, что венгерская нефтегазовая компания MOL начала переговоры с "Нафтогазом" о возможности хранения нефти еще во времена правительства Виктора Орбана. Однако, по его словам, нынешняя власть считает недопустимым, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласия правительства.

В ответ министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что когда политика вмешивается в прагматичный бизнес, ничего хорошего из этого не выходит. "То, что мы в последнее время слышим из Будапешта, вызывает у нас удивление. Создается впечатление, что, хотя Виктора Орбана нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать", – отметил глава МИД Украины.

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