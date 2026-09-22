Нацбанк укрепил гривню к евро: официальный курс валют на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,33 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 23 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,77/44,80 грн/долл., а к евро – 51,33/51,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне 22 сентября вырос на 1 копейку и составил 45,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 6 копеек и составил 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,06 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составил 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался без изменений и составил 51,70 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

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