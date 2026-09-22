На рынке резко подорожали сардины, сельдь и икра: сколько уже стоят

Покупатели активно запасаются рыбными консервами.

За неделю на рынке в Украине изменились цены на рыбу и морепродукты, причем больше всего – на сардины в банках. Некоторые сардины подорожали на 30–40%, сообщает сайт Столичного рынка.

Так, сардина в масле весом 200 г от производителя Alba Food подорожала сразу на 20 грн – с 58 до 78 грн (+33,3%). Натуральная сардина с добавлением масла весом 240 г подорожала на 24 грн – с 63 до 87 грн (+38,5%). На такую же сумму выросла стоимость сардин в томатном соусе весом 240 г – с 58 до 82 грн (+43,7%).

Норвежская сельдь "Матиас" подорожала с 218 до 243 грн (+11,1%). Слабосоленая сельдь от производителя "Салмон" подорожала ещё больше – с 189 до 218 грн (+15,4%).

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На 14,2% выросла стоимость горбуши холодного копчения – с 582 до 664 грн. Также подорожала и скумбрия холодного копчения – с 582 до 631 грн (+8,3%).

Более чем на 20% подскочила цена на замороженную икру горбуши от производителя Silver Bay, фасованную по полкилограмма. Цена икры выросла с 3201 до 3880 грн – правда, этот товар относится скорее к премиум-сегменту.

Ряд позиций по рыбе за неделю, напротив, подешевел. Так, сразу на 28,6% подешевел вяленый судак, который сейчас продается по 679 грн вместо 951 грн.

Цены на продукты в Украине – главные новости

За прошедшую неделю в Украине ощутимо выросли оптовые цены на дыни. На пять гривен снизилась стоимость килограмма огурцов – с 35–60 до 30–55 грн. Помидоры, в свою очередь, подорожали на те же пять гривень – с 30–40 до 35–45 грн/кг. Цены на картофель не изменились.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что в Украине пока нет дефицита продуктов, однако определенные группы товаров с большей вероятностью могут отсутствовать на полках, чем другие. Речь идет о таких товарах, как овощи и фрукты, которые необходимо быстро реализовывать. Также в зоне риска находятся свежее мясо и рыба.

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