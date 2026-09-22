Маленькие, но мощные: названы лучшие компактные смартфоны 2026 года

Большие экраны давно стали стандартом для смартфонов, но производители все еще выпускают модели, которыми удобно пользоваться одной рукой.

Большие экраны давно стали стандартом для смартфонов, но производители по-прежнему выпускают модели, которыми удобно пользоваться одной рукой. Android Central составил подборку из шести компактных телефонов, которые предлагают современное железо и функции без огромных габаритов.

В большинстве случаев речь идет об устройствах с экраном диагональю до 6,3 дюйма. В список вошли устройства Samsung, Google и Motorola.

На первую позицию эксперты поставили Galaxy S26. Этот флагман весит всего 167 грамма при толщине корпуса в 7.2 мм, а 6,3‑дюймовым Dynamic AMOLED-экраном удобно пользоваться одной рукой. Он очень быстрый, автономный и будет получать обновления до 2033 года.

Тем, кто не хочет переплачивать за флагман, эксперты предлагает обратить внимание на Pixel 10a. Среди преимуществ выделяют яркий, 6,3-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, целый день работы аккумулятора, топовое качество сборки и длительную поддержку. А основная камера на 48 Мп снимает на уровне флагманов прошлого поколения.

Для тех, кто ищет компактный корпус, но не готов отказываться от большого экрана, подойдет Galaxy Z Flip 8. В разложенном состоянии он предлагает 6,9-дюймовый дисплей, а в сложенном превращается в компактный девайс диагональю 4,1 дюйма. При этом телефон получил тот же процессор, что и Galaxy S26.

Видео дня

Samsung Galaxy S25 назвали лучшим компактным флагманом прошлого поколения. По сравнению с Galaxy S26 он даже немного компактнее, при этом устройство сохраняет производительность флагманского уровня, тройную камеру, защиту IP68 и семь лет обновлений.

Также обозреватели выделили Pixel 11. Это компактный флагман с упором на ИИ и фотовозможности. В базовой версии теперь предлагается 256 ГБ памяти, а внутри установлен новый чипсет Tensor G6 и 12 ГБ оперативной памяти.

Замыкает список Motorola Razr 2026. Его главным преимуществом стала сбалансированная цена, которая делает технологии складных дисплеев доступными для более широкого круга пользователей.

Если вы в поисках мощной "начинки", которая не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu выпустили рейтинг самых мощных смартфонов на сегодня. Весь топ-10 состоит из устройств на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

По слухам, экраны iPhone в 2027 году станут еще больше. Базовая Pro-модель получит дисплей диагональю 6,41 дюйма, а у Pro Max диагональ может вырасти до 7 дюймов.

Вас также могут заинтересовать новости: