ЕС продлил санкции против РФ на 3 года, но исключил двух олигархов: реакция МИД Украины

Андрей Сибига назвал это решение "позорным и необоснованным".

Представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что представители ЕС договорились исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций на три года. Латвия до последнего выступала против этого решения.

В агентстве напомнили, что для продления санкций требуется единодушная поддержка. Ранее они продлевались каждые шесть месяцев.

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Реакция МИД Украины

В свою очередь, как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, решение о снятии санкций с двух российских олигархов является "позорным и необоснованным".

"Москва празднует, потому что получила то, чего хотела: ощущение безнаказанности, унижение Европейского Союза и раскол среди европейцев", – отметил Сибига.

В то же время, как считает министр, есть способ испортить празднование в Москве.

"Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить, что они введут свои собственные санкции в отношении этих двух лиц", – заявил Сибига.

Почему Франция и Люксембург добивались исключения олигархов из санкционного списка

Ранее стало известно, что Франция добивается от других стран Европейского Союза исключения из санкционного списка узбеко-российского олигарха Алишера Усманова.

Позже трое европейских дипломатов сообщили Reuters, что Париж призывает ЕС снять санкции с Усманова из-за давления со стороны Азербайджана, который удерживает двух граждан Франции. Магнат горно-металлургической отрасли инициировал в Европе ряд судебных разбирательств с целью добиться снятия санкций, а его адвокаты оспорили утверждения в СМИ, которые послужили основанием для введения ограничительных мер.

Financial Times сообщала, что Люксембург требовал исключить из списка и российского банкира Михаила Фридмана. Ранее олигарх подал арбитражный иск против Люксембурга на сумму 15,8 млрд долларов.

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