РФ вновь атаковала завод с иностранными инвестициями в Житомире: возник пожар

Обошлось без жертв и пострадавших.

Армия РФ нанесла удар по предприятию с иностранными инвестициями в Житомире, которое уже ранее подвергалось обстрелам. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Россия продолжает свой террор, нанося удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Сегодня враг в очередной раз нанес удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине, которое уже пострадало от предыдущих обстрелов", – заявил он.

По его информации, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

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Бунечко добавил, что сейчас на объекте работают экстренные службы и специалисты, которые устраняют последствия обстрела и фиксируют очередное преступление оккупантов.

По данным местных пабликов, удар пришелся по заводу Kromberg & Schubert. На месте возник сильный пожар.

Информацию об ударе компания Kromberg & Schubert Zhytomyr пока не комментировала.

Предыдущая атака на завод Kromberg & Schubert в Житомире

9 августа РФ атаковала одно из крупнейших предприятий Житомирской области – немецкий завод Kromberg & Schubert, на котором производятся электрические кабельные системы для автомобилей мировых марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Сообщалось, что производственные мощности и инфраструктура предприятия получили значительные повреждения, из-за чего компания объявила о временной остановке деятельности без определения конкретных сроков.

Как известно, Kromberg & Schubert – это 100% немецкое гражданское предприятие, которое уже 11 лет работает в Житомирской области и обеспечивает работой около 3500 местных жителей.

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