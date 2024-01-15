Один из самых "спокойных" пляжей мира находится в Европе.

Для большинства людей идеальным считается пляж с прозрачной голубой водой, где практически не бывает волн, делающих купание менее приятным, а для детей – вообще невозможным.

Туристический портал Hawaiian Islands проанализировал миллионы отзывов путешественников на Tripadvisor о 500 лучших пляжах Америки и 100 лучших пляжах в каждой стране мира. При этом аналитики подсчитали долю отзывов англоговорящих путешественников, в которых использовалась фраза "спокойная вода", чтобы вычислить самые "тихие" пляжи в мире.

Возглавил рейтинг Бэби-Бич на острове Мауи (Гавайи, США) – "спокойная вода" упоминалась здесь в 27,82% общедоступных обзоров. Фактически, большинство пляжей Америки с самой спокойной водой находятся именно на Гавайях.

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В то же время, в Европе шесть из 10 пляжей континента с самой спокойной водой находятся в Греции, а лидером среди них является пляж Маратхи на острове Крит – "спокойная вода" упоминается в 16,17% отзывов.

За пределами Греции самыми тихими признали португальские и испанские пляжи. Лучший пляж Португалии со спокойной водой – лагуна пляжа Фос-ду-Арельо в центральной части страны (9,60% отзывов).

При этом бразильские пляжи доминируют в рейтинге Южной Америки – самую спокойную воду на континенте имеет пляж Пунта-дель-Эсте в Уругвае (17,60% отзывов).

Десять самых спокойных пляжей в мире

1. Бэби-Бич (Baby Beach) – Мауи, Гавайи, США.

2. Пляж Тен Бэй (Ten Bay Beach) – Эльютера, Багамы.

3. Пляж Брауна (Browne's Beach) – Бриджтаун, Барбадос.

4. Кровавый залив (Bloody Bay) – Негрил, Ямайка.

5. Морн Руж (Morne Rouge) – Гренада.

6. Плайя-Манса (Playa Mansa) – Пунта-дель-Эсте, Уругвай.

7. Пляж Маратхи (Marathi Beach) – Крит, Греция.

8. Плайя-лас-Бальенас (Playa Las Ballenas) – Доминиканская Республика.

9. Карлайл Бэй (Carlisle Bay) – Бриджтаун, Барбадос.

10. Пляж Мауна-Кеа (Mauna Kea Beach) – Гавайи, США.

Как сообщал УНИАН, ранее туристический журнал Travel + Leisure назвал лучшие пляжные направления в мире для посещения в 2024 году. В топ-3 попали вляжи в США, Италии и Коста-Рике.

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