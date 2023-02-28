Уже не первый год подряд возглавил рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканическом острове Фернанду-де-Норонья у побережья Бразилии.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor, которая ранее объявила лучшие туристические направления на ближайщий год, назвала самые популярные пляжи в мире в 2023 году по версии Travellers' Choice Awards.

Отмечается, что в свежий рейтинг TripAdvisor попали как классические направления для пляжного отдыха з белоснежным песком и лазурной водой, так и неприспособленные для купания, но невероятно живописные скалистые пляжи.

Традиционно рейтинг составлялся на основе количества и качества отзывов о том или ином пляже, оставленных путешественниками на платформе.

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Уже не первый год подряд возглавил рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканическом острове Фернанду-де-Норонья у побережья Бразилии. "Красивый отдаленный пляж, до которого можно добраться только по лестницам и каменным ступеням. Величественные утесы захватывают дух", – резюмировали составители рейтинга.

Второе место занял "спокойный и нетронутый" Игл-Бич на Арубе, а третье –идеальный для прогулок на закате Кейбл-Бич в Австралии.

Лучшим европейским пляжем признали Рейнисфьяру в Исландии, который занял 4 место в общем рейтинге. "Черный пляж, яркие воспоминания. Будто мы оказались во сне. Это место заставляет забыть о времени", – отметили побывавшие здесь путешественники.

Топ-10 самых популярных пляжей мира в 2023 году

1. Санчо Бэй – Фернандо де Норонья, Бразилия.

2. Игл-Бич – Аруба, Карибы.

3. Кейбл-Бич – Брум, Австралия.

4. Пляж Рейнисфьяра – Вик, Исландия.

5. Пляж Грейс-Бэй – Теркс и Кайкос, Карибы.

6. Прайя-да-Фалезия – Ольос-де-Агу, Португалия.

7. Пляж Радханагар – остров Хавлок, Индия.

8. Спьяджа-дей-Конильи – Сицилия, Италия.

9. Пляж Варадеро – Куба, Карибы.

10. Пляж Каанапали – Мауи, Гавайи.

Как сообщал УНИАН, ранее Греция была признана самой популярной европейской страной для любителей пляжного отдыха.

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