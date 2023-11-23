Пляжи в Коста-Рике, США и Италии были признаны одними из лучших в мире.

Хотя 2023 год еще не закончился, многие путешественники уже вовсю планируют, куда бы поехать в следующем году. Чтобы облегчить им задачу, многие популярные туристические издания составляют свои топы мест, которые стоит посетить в 2024 году. Например, свои списки уже представили Lonely Planet и National Geographic.

Теперь же свой топ-50 туристических локаций в мире, куда стоит отправиться на отдых в следующем году, представил журнал Travel + Leisure.

Среди прочего внимание туристов обратили на направления с лучшими условиями для пляжного отдыха.

Видео дня

1. Остров Анна-Мария, Флорида, США.

2. Амальфитанское побережье, Италия.

3. Коста-Рика.

4. Доминика.

5. Остров Гавайи, США.

6. Лос-Кабос, Мексика.

7. Май­ор­ка, Испания.

За культурным погружением туристам советуют ехать в города Ольборг (Дания), Картахена (Колумбия), Таллинн (Эстония) и Варшава (Польша), а гастротуристам рекомендуют отправиться в австрийские деревушки, округ Сонома (Калифорния, США) и город Мерида (Мексика).

Фанатов шума больших городов призывают обратить внимание на такие города, как Бангкок (Таиланд), Форт-Уэрт (США), Стамбул (Турция), Монреаль (Канада) и Париж (Франция).

Любителям природы советуют посетить Национальный парк Амбосели (Кения), остров Хоккайдо (Япония) и Новую Зеландию, а тем, кто предпочитает отдых у воды, рекомендуют отправиться в прибрежную Норвегию, к реке Дору в Португалии и на Фарерские острова.

Искателям приключений советует отправиться в оазис Аль-Ула (Саудовская Аравия), на горные пешеходные маршруты Перу и в Южную Австралию.

С полным списком рекомендованых к посещению мест от журнала Travel + Leisure вы можете ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Reader's Digest признало Японию самой безопасной страной мира для соло-туристов в 2024 году.

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