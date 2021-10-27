Турция – одна из самых популярных среди украинских туристов стран.

Турция и до пандемии коронавируса пользовалась большой популярностью среди украинских туристов. Однако, когда большинство стран мира закрыли свои границы для украинцев, в сравнительно лояльную Турцию поехали даже те, кто долго избегал эту гостеприимную и колоритную страну.

УНИАН подготовил подборку полезных советов и рекомендаций, которые стоит учесть перед поездкой в Турцию.

Пакетный тур или самостоятельное путешествие

Долгое время Турция ассоциировалась исключительно с отдыхом all inclusive, который выгоднее было покупать у туристических компаний. Однако далеко не всем такой вариант отдыха по вкусу. Тем не менее, в последние годы из Украины в Турцию начали активно летать бюджетные авиакомпании, а потому организовать путешествие самостоятельно стало гораздо проще и дешевле.

Условия въезда в Турцию

Граждане Украины могут въезжать на территорию Турции без визы сроком пребывания до 90 дней, при условии, что общий срок пребывания на территории страны не будет превышать 90 дней в течение шести месяцев с даты первого въезда.

Карантинные ограничения в Турции

На данный момент путешественники из Украины могут посещать Турцию, в том числе с туристической целью. При этом даже в период самых жестких карантинных ограничений в стране, иностранных туристов они не касаются. Единественные неудобства – часть заведений в период локдаунов могут быть закрыты, также может быть ограничена работа общественного транспорта. С другой стороны, в кои-то веки на улицах Турции пусто!

При пересечении границы Турции нужно предоставить один из документов:

документ о вакцинации от COVID-19, завершенной не ранее чем за 14 дней до приезда в страну, в бумажном или в электронном виде на английском языке и обязательно с QR-кодом. Турция признает все вакцины, утвержденные ВОЗ, а также те, которые используются в Украине на национальном уровне

документ, который подтверждает, что путешественник переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, на английском языке

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда, на английском языке

Дети до 12 лет освобождаются от выполнения этих условий.

Кроме того, для въезда в Турецкую Республику обязательным является заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, поскольку на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код, необходимый для посещения некоторых публичных мест в Турции.

Также стоит помнить, что въезд в Турцию для иностранцев на данный момент возможен только при наличии медицинского страхового полиса, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID 19.

При наличии у туриста повышенной температуры и другой симптоматики, которую в аэропорту фиксируют тепловизоры, его могут отправить на изоляцию или госпитализировать в государственную клинику.

Медицина в Турции

Все основные регионы массового туризма Турции обеспечены клиниками, а крупнейшие медцентры сосредоточены в Анталии, Алании и Фетхие. В гостиницах также может быть медицинский пункт, но обычно там работает младший медицинский персонал, который имеет право только осмотреть человека и дать общие рекомендации. Лечить может только врач.

И вот здесь легко почувствовать первое преимущество страхового полиса – вам не нужно ехать и самостоятельно искать клинику. Например, в страховой компании ИНГО говорят, что в 80% всех случаев организуют вызов медиков просто до отеля отдыхающего. Как правило, чтобы добраться до места вашего отдыха, врачу нужно 1-2 часа, поэтому в некритичных случаях придется подождать. Конечно, это не касается экстренных случаев, но они, на самом деле, должны быть исключительными. Поводом для вызова скорой помощи в Турции считается потеря сознания, сердечный приступ или эпилептический приступ. В других сложных ситуациях для транспортировки пациента страховая компания может организовать машину частной скорой помощи, если для этого есть медицинские показания.

Но даже если человек уже попал в клинику, это не еще означает, что он мгновенно получит помощь. В больнице существует три типа очереди в соответствии с уровнем опасности для пациента. Определяет его исключительно персонал больницы, а не страховая компания или сам больной.

В современной Турции активно развивается медицинский сервис и улучшается техническое оснащение клиник. Благодаря этому в одном заведении можно получить всю необходимую помощь и даже лекарства, что нетипично для европейской практики. Цены на лекарства и медицинские услуги в самой стране существенно отличаются, ведь государством регулируется лишь определенный их диапазон. Но если у вас качественный страховой полис, подавляющее большинство услуг и лекарств будут для вас бесплатными.

Какие интересные места Турции стоит посетить

Турция – страна большая и очень разнообразная, а потому здесь можно подыскать себе отдых на любой вкус и бюджет. Можно часами гулять по туристическим городам, заглядывая в кафешки на чай с пахлавой и поглаживая вездесущих котиков, или же можно часами лежать на пляжах, выезжая на экскурсии к главным достопримечательностям, а можно ударяться в экстрим – на воде, под водой, в горах или в небе.

В зависимости от стиля отдыха в ИНГО советуют выбирать и соответствующий страховой полис. Страховка для пляжного релакса и экстремального отдыха отличается не только стоимостью, но и покрытием. Учитывайте это.

Любите ленивый пляжный отдых? Тогда отправляйтесь на популярные курорты – Анталия, Алания, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Фетхие. Здесь сосредоточено большое количество курортных отелей с системой all inclusive, насыщенной развлекательной программой, экскурсиями, аттракционами и, разумеется, отличными пляжами.

Если же не хотите все время проводить в отеле, а настроены на что-то более экстремальное – можно отправиться в Олюдениз недалеко от Фетхие и Даламана, считающийся одним из всемирно признанных центров параглайдинга. Этот небольшой курортный поселок с трех сторон окружен горами с идеальными условиями для обзорных экскурсий на параплане.

Здесь же находится знаменитый национальный заповедник Голубая лагуна, известный своим необыкновенным пляжем на стыке двух морей – Средиземного и Эгейского.

Еще одна легендарная достопримечательность Турции – геотермальные источники Памукалле в провинции Денизли, являющиеся природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальный ландшафт Памуккале представляет собой каскад террасных ванн с температурой +36 градусов, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами. Еще в конце второго века до нашей эры здесь был основан курорт Иераполис, о котором сейчас напоминают руины древних бань, храмов и других эллинистических памятников.

Полетать на воздушных шарах над уникальными скальными долинами, пожить в пещерных отелях и полюбоваться дикими мустангами можно отправиться в Каппадокию. Это совершенно не пляжный регион Турции, и ездить сюда можно круглый год.

Любителям зимнего экстрима Турции также есть что предложить. Например, главный горнолыжный курорт страны Эрджиес совсем недалеко от Кайсери. Здесь у туристов есть уникальная возможность спуститься на лыжах или сноубордах со склонов погасшего вулкана.

Хотите чего-то более необычного? Тогда вам в курортную деревушку Алачати совсем недалеко от Измира – излюбленное место турецких знаменитостей и западных европейцев, которое пока еще не очень популярно среди наших туристов. Здесь можно часами бродить по уютным улочкам среди белоснежных домиков с цветными дверьми и балкончиками, а потом охлаждаться в лазурных водах Эгейского моря на белоснежных песчаных пляжах.

Ну а если хотите выбраться на экскурсию на уик-энд, тогда стоит начинать с крупнейшего города Турции – Стамбула. Чтобы обойти его весь, вам точно не хватить нескольких дней, а потому сюда можно будет возвращаться снова и снова. Здесь вам и красивейшие мечети, и современные небоскребы, и самобытные яркие улочки, и прогулки на кораблях по Босфору, и гул типичных европейских улочек, и еще многое другое.

Среди других крупных городов Турции, куда можно вырваться в небольшое экскурсионное путешествие – столица Анкара и третий по величине город страны Измир.

Еще несколько полезных фактов о Турции

1. Государственный язык в Турции – турецкий. В популярных туристических местах активно используются английский, русский, французский и немецкий языки. Однако в целом местные жители не очень хорошо владеют иностранными языками. Тем не менее, они отлично находят выход из ситуации, используя онлайн-переводчик на смартфоне.

2. Национальная валюта в Турции – турецкая лира. В 2021 году одна турецкая лира равна примерно 2,8-3 украинским гривнам. На данный момент в Турции практически везде, по крайней мере в туристических местах, можно рассчитаться банковской картой, а наличные всегда можно снять в банкомате – комиссия там небольшая, но лучше изучить заранее, в банкоматах каких банков она меньше. Наличность лучше везти в долларах или евро – в туристических зонах Турции ими даже можно рассчитываться.

3. Турецкие базары – это одна из визитных карточек страны. Практически во всех крупных городах есть старинные торговые павильоны, где можно купить любой товар, включая сувениры и местные лакомства. А еще на турецких базарах можно и нужно торговаться. Только стоит знать одно негласное правило: если вы назвали свою цену и продавец на нее согласился, от покупки уже отказываться нельзя.

4. Транспорт в Турции – основными средствами передвижения между городами являются автобусы, также есть железная дорога. Можно ездить и на такси – здесь на него фиксированные тарифы, а в каждой машине есть счетчики. Но если хотите свободно путешествовать по стране и посмотреть все – тогда лучше взять машину напрокат.

Автор: Марина Григоренко