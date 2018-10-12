Brussels Airlines отправит в Киев самолет со смурфиками (фото)

Синие гномы смурфы были созданы 60 лет назад бельгийским художником Пьером Кюллифором и за эти годы стали настоящим символом Бельгии.

Brussels Airlines 17 октября 2018 года выполнит первый рейс "Брюссель - Киев" на самолете Airbus A320 в специальной ливрее, изображающей сказочных синих гномов - смурфов.

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Об этом сообщает avianews.com.

Эти персонажи созданы 60 лет назад бельгийским художником Пьером Кюллифором, работавшим под псевдонимом Пейо, и за это время стали настоящим символом Бельгии.

Вариант специальной ливреи со смурфами предложила итальянка Марта Маскеллани, брат которой работает пилотом в Brussels Airlines.

На картинках смурфы выполняют разные роли - пилотов, бортпроводников и пассажиров.

Отметим, Brussels Airlines с 17 октября 2018 года начнет летать между Киевом и Брюсселем четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания имеет значительную сеть маршрутов в города Африки, куда пассажиры из Киева могут добраться с одной пересадкой в Брюсселе.