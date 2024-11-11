Возглавила антирейтинг крупнейшая авиакомпания Ирландии.

Многие путешественники замечали, что еда на борту самолета часто бывает невкусной. И у этого явления даже есть научное объяснение: авиаперелет оказывает определенное влияние на организм человека, и в том числе на вкусовые рецепторы.

Так, сочетание изменения давления воздуха в салоне самолета и снижения влажности на высоте 10 тысяч метров снижает чувствительность к сладким и соленым вкусам примерно на 30%, а громкий фоновый шум притупляет вкусовые рецепторы. Однако факт остаетсяфактом: у некоторых авиакомпаний еда невкусная сама по себе.

Как пишет Daily Express, свежее исследование компании BoyleSports, эксперты которой изучили гору отзывов на TripAdvisor, используя поисковый запрос "еда" в сочетании с такими словами, как "отвратительная", "плохая" и "ужасная", определило авиакомпании, которые предлагают своим пассажирам самую невкусную еду.

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Возглавила антирейтинг крупнейшая авиакомпания Ирландии – Aer Lingus, у которой самый высокий процент негативных отзывов о питании среди этих авиакомпаний: 3,31% из 13 862 отзывов критикуют бортовое питание.

"Я заранее заказал детское питание, но его не доставили, а еда в самолете была совершенно несъедобной", – пожаловался один из пользователей на TripAdvisor.

При этом авторы отчета отмечают, что в 104 из 460 комментариев также прямо упоминались описания питания от Aer Lingus как "несъедобные", а один из клиентов утверждал, что еда была сырой: "Еда в самолете была отвратительной, сырой рис, сырая еда. Я бы не рекомендовал Aer Lingus. Я попробую другую авиакомпанию".

10 авиакомпаний мира с худшим питанием на борту

Aer Lingus, Ирландия (3,31 процента негативных отзывов о питании) Etihad Airways, ОАЭ (3,02 процента) TUI Airways, Великобритания (2,59 процента) Air Canada, Канада (2,35 процента) Qantas, Австралия (2,33 процента) Virgin Atlantic Airways, Великобритания (2,21 процента) Loganair, Шотландия (2,14 процента) Wizz Air, Венгрия (2,14 процента) Qatar Airways, Катар (1,78 процента) Singapore Airlines, Сингапур (1,56 процента)

Как сообщал УНИАН, ранее частый путешественник и фуд-блоггер из Нью-Йорка Дэвид Фарли поделился секретом, как туристы могут обеспечить себя вкусным питанием во время авиаперелета.

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