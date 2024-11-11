Многие путешественники замечали, что еда на борту самолета часто бывает невкусной. И у этого явления даже есть научное объяснение: авиаперелет оказывает определенное влияние на организм человека, и в том числе на вкусовые рецепторы.
Так, сочетание изменения давления воздуха в салоне самолета и снижения влажности на высоте 10 тысяч метров снижает чувствительность к сладким и соленым вкусам примерно на 30%, а громкий фоновый шум притупляет вкусовые рецепторы. Однако факт остаетсяфактом: у некоторых авиакомпаний еда невкусная сама по себе.
Как пишет Daily Express, свежее исследование компании BoyleSports, эксперты которой изучили гору отзывов на TripAdvisor, используя поисковый запрос "еда" в сочетании с такими словами, как "отвратительная", "плохая" и "ужасная", определило авиакомпании, которые предлагают своим пассажирам самую невкусную еду.
Возглавила антирейтинг крупнейшая авиакомпания Ирландии – Aer Lingus, у которой самый высокий процент негативных отзывов о питании среди этих авиакомпаний: 3,31% из 13 862 отзывов критикуют бортовое питание.
"Я заранее заказал детское питание, но его не доставили, а еда в самолете была совершенно несъедобной", – пожаловался один из пользователей на TripAdvisor.
При этом авторы отчета отмечают, что в 104 из 460 комментариев также прямо упоминались описания питания от Aer Lingus как "несъедобные", а один из клиентов утверждал, что еда была сырой: "Еда в самолете была отвратительной, сырой рис, сырая еда. Я бы не рекомендовал Aer Lingus. Я попробую другую авиакомпанию".
10 авиакомпаний мира с худшим питанием на борту
- Aer Lingus, Ирландия (3,31 процента негативных отзывов о питании)
- Etihad Airways, ОАЭ (3,02 процента)
- TUI Airways, Великобритания (2,59 процента)
- Air Canada, Канада (2,35 процента)
- Qantas, Австралия (2,33 процента)
- Virgin Atlantic Airways, Великобритания (2,21 процента)
- Loganair, Шотландия (2,14 процента)
- Wizz Air, Венгрия (2,14 процента)
- Qatar Airways, Катар (1,78 процента)
- Singapore Airlines, Сингапур (1,56 процента)
Как сообщал УНИАН, ранее частый путешественник и фуд-блоггер из Нью-Йорка Дэвид Фарли поделился секретом, как туристы могут обеспечить себя вкусным питанием во время авиаперелета.
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