Наименьшая норма провоза ручной клади – у норвежской авиакомпании Norwegian.

Туристы путешествуют с ручной кладью по разным причинам – кто-то хочет сэкономить на оплате багажа, кто-то не хочет сдавать чемодан в багаж из-за страха потерять его, а кто-то просто любит путешествовать налегке.

Тем временем авиакомпании, особенно бюджетные, не хотят терять деньги на таких пассажирах-бэкпекерах, а потому вводят все более жесткие требования к расмерам и весу ручной клади.

Сервис Skyscanner определил авиакомпанию с наименьшей нормой провоза ручной клади. Вопреки предположениям многих, это не главные европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air, а норвежская Norwegian – она позволяет пассажирам брать на борт только один предмет ручной клади размером 30x20x38 см и весом до 10 кг, который должен уместиться под креслом спереди.

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При этом Ryanair разрешает брать на борт одну сумку габаритами 40x20x25 см, но без ограничений по весу, с размещением под сиденьем спереди, а Wizz Air допускает бесплатный провоз сумки или рюкзака размером 40x30x20 см, с ограничением веса до 10 кг.

В то же время Air France более щедра – французская авиакомпания разрешает пассажирам брать на борт два предмета багажа: чемодан/сумку размером 55x35x25 см, которую можно будет положить в багажный отсек над сиденьями, и личную вещь габаритами 40x30x15 см. Общий допустимый вес этих двух предметов – 12-18 кг, в зависимости от типа билета.

А британская British Airways допускает бесплатный провоз чемодана/сумки размером 56x40x23, которую можно будет положить в багажный отсек над сиденьями (вес его должен быть таким, чтобы пассажир мог самостоятельно поднять его наверх), и небольшую сумку с личными вещами на 40x30x15 см.

Нидерландская KLM позволяет пассажирам брать на борт чемодан и маленькую сумку (55x35x25 и 40x30x15 см соответственно) сумарным весом до 12 кг, а немецкая Lufthansa – также два предмета, чемодан (55x40x23 см) и мягкую сумку для одежды (57x54x15 см), однако их общий вес не должен превышать 8 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, какие авиакомпании дают пассажирам меньше всего пространства для ног в самолетах.

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