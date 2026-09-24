В Украине подорожал доллар: курс валют в банках и обменники

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,64 грн, а евро – 50,99 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 24 сентября, вырос на 11 копеек и составляет 45,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 51,66 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,99 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,84 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,51 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,19 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

23 сентября доллар укрепился до максимального значения за два месяца на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшее время, хотя снижение цен на нефть может изменить глобальные прогнозы относительно инфляции и денежно-кредитной политики.

Вас также могут заинтересовать новости: