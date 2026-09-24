Когда закончится война: демограф назвала год

Демографическая "цена" войны для Украины составляет около 10 млн человек, отметила Либанова.

Полномасштабная война в Украине может завершиться в 2027 году. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Телеграфу".

Она не назвала конкретных причин своего прогноза, но отметила, что у нее есть такое предчувствие. "Я почему-то вижу (окончание войны – УНИАН). Я думаю, что в следующем году все закончится. Я не знаю, почему я так считаю. Просто чувствую. Думаю, что в 2027 году все закончится", – сказала исследовательница.

Кроме того, Либанова считает, что демографическая "цена" войны для Украины составляет около 10 млн человек. Она пояснила, что в эту цифру входят не только погибшие, но и люди, выехавшие за границу, нерожденные из-за войны дети, а также другие демографические последствия полномасштабного вторжения.

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При этом демограф отметила, что снижение рождаемости и определенные изменения в смертности могли бы происходить в Украине и без войны, но она усилила эти процессы. Также Либанова упомянула о миграции и оккупации украинских территорий.

Она выразила надежду, что после окончания войны Украина сможет вернуть значительную часть выехавших людей, а также свои территории.

При этом Либанова предупредила, что даже окончание войны не будет означать мгновенного исчезновения демографических проблем. Последствия сохранятся и после войны, но часть нынешних потерь можно будет компенсировать:

"Надеюсь, что мы вернём многое: территории, людей".

Демографическая ситуация в Украине

Напомним, ранее директор и соучредитель Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Элла Либанова заявила, что Украина может вернуть часть женщин, выехавших за границу из-за войны, если предоставит им возможность вновь работать по специальности.

По её мнению, в первую очередь это касается высококвалифицированных специалисток, которые за рубежом далеко не всегда могут реализовать свои профессиональные навыки и способности. Она отмечала, что хотя за рубежом украинка чувствует себя в большей безопасности и может хорошо зарабатывать, но в то же время теряет профессиональный статус.

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