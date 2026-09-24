Россия отвергла идею энергетического перемирия: ISW назвал истинную причину

В РФ не желают участвовать в каких-либо мирных переговорах.

Российская Федерация не проявляет никакого желания дипломатическим путем договариваться о каком-либо перемирии с Украиной. Напротив, в Кремле хотят продолжать войну для достижения максималистских целей в войне против Украины. Об этом говорится в анализе аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Высокопоставленные чиновники Кремля фактически отвергли предложенный США и Украиной ограниченный режим прекращения огня в энергетической отрасли и продолжают подтверждать нежелание России участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах", – отмечают в ISW.

Аналитики обратили внимание на заявление государственного секретаря США Марко Рубио от 22 сентября о том, что война в Украине должна закончиться путем "дипломатического урегулирования", а не "военной победы" какой-либо из сторон.

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В то же время 23 сентября Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и затем заявил, что Россия и Украина "проявили интерес" к ограниченному прекращению огня в контексте поставок продовольствия и энергоносителей, но госсекретарь США отметил, что такая договоренность не "решила бы войну" и могла бы служить основой для более широкого соглашения.

При этом, когда у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили, были ли предложения Запада об энергетическом перемирии риторическими высказываниями, тот "абсолютно" согласился с таким утверждением. Таким образом, Песков фактически отклонил предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с целью воздержания от нанесения дальних ударов по объектам инфраструктуры.

В свою очередь, инициатор войны Владимир Путин выразил уверенность, что российские войска способны достичь всех военных целей на поле боя. Эти цели предполагают полную капитуляцию Украины.

"Заявления Путина и Пескова свидетельствуют о постоянном нежелании Кремля согласиться на какое-либо дипломатическое перемирие и мирные предложения на любыекаких бы то ни было условиях, не соответствующих максималистским требованиям России о полной капитуляции Украины и её подчинении требованиям России", – отмечается в анализе.

Перспективы перемирия – что известно

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и передал ему предложения о перемирии в энергетической сфере. Зеленский рассчитывает, что Трамп донесет эти предложения до Путина. В частности, Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне.

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