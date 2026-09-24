Путина пригласили на саммит G20 в Майами: Кремль отреагировал

В Кремле заявили, что благодарны США за приглашение российского лидера на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами, но окончательное решение об участии Путина пока не принято.

В Кремле положительно отреагировали на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите "Группы двадцати" (G20), который должен состояться в декабре в Майами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что Москва получила соответствующее приглашение от американской стороны и в настоящее время будет определяться с участием Путина.

"Мы получили соответствующее приглашение, мы благодарны американской стороне за это приглашение, мы приветствуем это приглашение, и мы определимся, а затем проработаем этот вопрос по дипломатическим каналам", – сказал Песков.

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Саммит G20 – главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона пригласила Путина на саммит лидеров G20 в Майами в декабре этого года. По его словам, он надеется, что российский лидер приедет.

В то же время Bloomberg пишет, что Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США, где также должен присутствовать президент Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита "Группы двадцати" в США. Сам Трамп также заявлял, что не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.

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